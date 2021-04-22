İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ - Son Dakika

İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ

22.04.2021 14:15

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre sakinlerinin tepkisi sürüyor.

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre sakinlerinin tepkisi sürüyor. Vadide nöbet tutan yöre halkı getirilen iş makinelerinin önünü kesmeye çalışırken gerginlik yaşandı. Jandarma alana girişe izin vermedi.

Karadeniz'in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'örnek yayla' modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize'nin İkizdere Vadisi Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesi tepkilere yol açtı. Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini savunan yöre halkı, 'yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız' mesajı ile nöbete başladı. Köylerinde çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan yöre halkı, İyidere'de deniz doldurularak yapılacak Lojistik Liman projesi için planlanan taş ocağının daha yakın, daha az maliyetli ve doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda açılmasını istiyor.

İŞ MAKİNELEİR GELDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Vadide taş ocağı için harekete geçen firma, ağaç kesimi için orman yolu açmak üzere iş makinelerini vadiye getirmeye başladı. Alana giren ilk iş makinesinin önüne çıkan yöre halkı, yolu kesmeye çalıştı. Bu sırada yöre halkı ile askerler arasında gerginlik yaşandı. Jandarmaların müdahale ettiği kişiler uzaklaştırıldı. Vadide nöbet tutan kadınlar da görevlilerle tartıştı. İş makinesinin alana girdiği vadide gergin bekleyiş sürüyor.

'TAŞ VERMEYECEĞİZ'

Yörede oturan Yüksel Baş, Bizim çay bahçelerimiz yaşam alanlarımız hep burada. Çaylık alanlarımız var, arılarımız var, su kaynağımız var. Bütün gelirimiz buradan. Taş ocağı olursa biz mahvoluruz dedi.

Ayşe Baş ise 'Malımızı korumak için buradayız. Gece gündüz burada nöbet tutacağız. Biz buradan yol vermeyeceğiz, mal vermeyeceğiz, taş vermeyeceğiz. Onlar bezecek, biz bezmeyeceğiz diye konuştu.

Vadilerini koruyacaklarını dile getiren Songül Baş ise, Biz vadimizi koruyoruz. Suyumuzu buradan karşılıyoruz, ineklerimizin otlak yeri burada, peteklerimiz, çayımızı burada. Çayımızı, çocuklarımızı büyütür gibi büyüttük. Şimdi biz bunları vermeyeceğiz. Buraya boşuna iş makinesi gönderdiler ifadesini kullandı.

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini anlatan Dursun Baş, Biz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz yatırıma karşı değiliz. Limanı doldurmak için başka alternatifler var. Ormanı katlederek liman dolgusu yapılmaz dedi.

RAPORDA ALINACAK TEDBİRLER YER ALDI

Cevizlik köyünde açılacak taş ocağı ile ilgili hazırlanan proje tanıtım dosyasındaki raporda ayrıntılı bilgilere ve çevresel etkilere yer verildi. Buna göre taş ocağından alınacak malzeme, İyidere Lojistik Merkez ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılacak. Taş ocağından 15 milyon 724 bin 800 ton malzeme alımı yapılacak. Ocak sahasında patlatma ile gevşetilen malzeme, iş makineleri ile çıkarılacak ve kırma- eleme faaliyetine tabi tutulmadan doğrudan inşaat çalışmalarında kullanılacak. Bazalt ocağında açık işletme yöntemlerinden basamaklarda delme'patlatma yöntemi uygulanacak, galeri usulü patlatma yapılmayacak.

'TOZ MİNİMİZE EDİLECEK'

5 basamak oluşturulması planlanan taş ocağında kırma-eleme tesisi kurulmayacak. Ocak sahasında üretime başlanılmadan önce bitkisel toprak sıyrılacak olup, üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere çalışma alanı içerisinde depolanacak. Ocak içi yollar ve nakliye yolları düzenli olarak sulanarak toz oluşumu minimize edilecektir. Proje dosyasında ocak işletmeciliğinde en çok uygulanan yöntemin basamaklı ve patlatmalı açık ocak işletmeciliği olduğuna yer verilerek, planlı, düzenli, ekonomik ve çevreye en az zararı olan yöntemin Cevizlik Bazalt Ocağı'nda uygulanacağı belirtildi.

İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ
İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ

İkizdere, Liman, Ocak, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİZDERE VADİSİ'NDE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ - Son Dakika


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