Son Dakika Haberleri: ikizdere yaylalarına elektrik verilmeye başlandı
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ikizdere yaylalarına elektrik verilmeye başlandı

33 dakika önce

Rize'nin İkizdere ilçesi yaylalarına, kar ve fırtına nedeniyle hasar gören enerji nakil hatları onarılarak elektrik verilmeye başlandı.

ikizdere yaylalarına elektrik verilmeye başlandı, System.String[]
Rize'nin İkizdere ilçesi yaylalarına, kar ve fırtına nedeniyle hasar gören enerji nakil hatları onarılarak elektrik verilmeye başlandı.

İlçede yaklaşık 70 yayla bulunurken yetkililer kar ve fırtınadan dolayı hasar gören hatları tamir etmeye çalıştıklarını belirterek " imkanlar ölçüsünde arızaları gidermeye çalışıyoruz. Ramazan dolayısıyla yaylalarımıza henüz pek çıkan olmadı. Bazı yaylalarda halen kar var. Yolu açık ve insanların girmeye başladığı yaylaların hatlarını kontrol ederek varsa arızalarını gideriyoruz. Genellikle nakil hatlarında kesilmeler kopmalar oluyor. Arızayı onararak vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Son olarak Demirkapı Köyümüzün yaylasında orta gerilim arızaları giderildi ve yaylaya enerji verildi. Çalışmalarımızı yakından takip ederek destek veren muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz' dediler. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
Rize, İkizdere, Güncel
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