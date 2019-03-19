Son Dakika Haberleri: İkizi Erkek Olan Kızların Yetişkinlikte Sosyo Ekonomik Düzeyi Düşüyor

İkizi Erkek Olan Kızların Yetişkinlikte Sosyo Ekonomik Düzeyi Düşüyor

14 dakika önce

İkizi erkek olan kızlarda, testosteron hormonuyla bağlantılı uzun süreli etkilerin gözlendiği bildirildi.

İkizi Erkek Olan Kızların Yetişkinlikte Sosyo Ekonomik Düzeyi Düşüyor, System.String[]
İkizi erkek olan kızlarda, testosteron hormonuyla bağlantılı uzun süreli etkilerin gözlendiği bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'de Northwestern Üniversitesi ile Norveç Ekonomi Okulunun yaptığı araştırma, erkek ikizi olan kızların, lise ve üniversiteden mezun olma, yetişkinlikte gelir, doğurganlık ve evlilik oranlarının, ikizi kız olanlardan daha düşük seviyede bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde Norveç'te 1967 ila 1978 yıllarında dünyaya gelen 13 bin 800 ikizle ilgili veriler incelendi.

Çalışma, ikizi erkek olan kadınların 32 yaşında, ikiz kızlarla kıyaslandığında liseden terk oranlarının yüzde 15,2 daha fazla, evlenme ve gelir seviyelerinin de sırasıyla yüzde 11,7 ve 8,6 daha düşük olduğu tespit edildi.

Yine erkek ikizi olan kadınlarda doğurganlıkta yüzde 5,8, üniversite mezuniyetinde de yüzde 3,9 düşüş gözlendi.

Çalışma ekibinde yer alan Krzysztof Karbownik, daha önce hiç kimsenin erkeklerin, kız ikizlerini nasıl etkilediği yönünde bu kadar geniş çaplı bir araştırma yapmadığını belirtti.

Ayrıntıları "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmanın, "erkek ikizlerden ana rahminde testosteron transferinin, kadın ikizlerin sosyo ekonomik düzeyini ve doğurganlığını azalttığı yönünde kanıt sunduğu" belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:42 Kaynak: AA

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