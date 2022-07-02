İkizine böbreğini verdi, organ bekleyenlere umut oldu

ANKARA'da Okan Keleşoğlu (34), nakil bekleyen ikiz kardeşi Gökhan Keleşoğlu'na böbreğini vererek yaşama tutunmasını sağladıktan sonra tüm organ bekleyenlere umut olmak için 'Umuda Yürüyüş Derneği'ni kurdu. Keleşoğlu, ilk projesinde ise organ nakli bekleyen bir hastayı temsil eden oyuncak ayıyı da yanına alarak motosikletiyle 61 ili gezdi, organ bağışının önemini anlattı.

Ticaretle uğraşan Okan Keleşoğlu, 1 yıl önce akut böbrek hastalığı gelişen ve böbrekleri 1 hafta içinde iflas eden ikizi Gökhan Keleşoğlu'na böbreğini vererek, yaşama tutunmasını sağladı. Okan Keleşoğlu, ölümle burun buruna gelen kardeşinin nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuşmasıyla organ bağışının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördü. Kardeşi Irak'ta firmada çalışan Okan Keleşoğlu, tüm nakil bekleyen hastalara umut olmak için geçen yıl Aralık ayında arkadaşlarıyla beraber 'Umuda Yürüyüş Derneği'ni kurdu.

ZEYNEP'LE TÜRKİYE TURUNA ÇIKTI

Okan Keleşoğlu, ilk projesinde ise organ naklinin önemine dikkat çekmek için motosikletiyle Türkiye turuna çıktı. Keleşoğlu, arkasında organ nakli bekleyen bir hastayı temsil eden 'Zeynep' adını verdiği oyuncak ayısı ile 55 günde 64 il gezerek 16 bin 137 kilometre yol katetti. Keşeloğlu, 'yaşatmak için sür' adını verdiği Türkiye turunda gittiği her ilde valilik ve il sağlık müdürlüklerinin düzenlediği sempozyum ve sunumlara katılarak, kendi hikayesini anlattı ve organ bağışının önemine dikkat çekti.

'YAŞADIKLARI ZORLUKLARI GÖRDÜM'

Okan Keleşoğlu, 55 gün süren motosikletli gezisini yolculuğu başlattığı Ankara Anıtpark'ta tamamladı. Kahramankazan ilçesinde motosikletli arkadaşlarının karşıladığı Keleşoğlu, DHA'ya konuşarak, "İkiz kardeşim Gökhan Keleşoğlu'nun 1 hafta içinde böbrekleri iflas etti ve kardeşime böbreğimi verdim. Biz şanslı olan kesimdeydik; çünkü hemen donör oldum ve nakli süreci 10 gün içinde tamamlandı. Ancak bu süre çok zordu. Buna dikkat çekmek için 'Umuda Yürüyüş Derneği'ni kurdum. Organ bekleyen arkadaşların ne kadar zorluklarla karşılaştığını gördüm. Derneğin ilk projesi organ bağışına farkındalık oluşturmak adına Türkiye turu oldu. Organ nakli ve bağışı farkındalığını tüm toplum ve insanlığa yaymak amacıyla yola çıktım. Ankara Anıtpark'ta başlayan umuda sürüş ile Karadeniz ve doğu illerine gittim. Hatay'dan devam ederek yine başladığım yerde bitirdim. Gittiğim illerde organ bağışı farkındalığının ne kadar önemli olduğunu, sempozyum ve sunumlara katılarak anlattım" dedi.

'ZEYNEP, ORGAN NAKLİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Okan Keleşoğlu, yolculuğa sembolik olarak organ bağışı bekleyen 1,5 metre boyundaki oyuncak ayı 'Zeynep' ile çıktığını söyleyerek, "'Zeynep' yolculuk başında kulak nakli oldu. Yolculuğun 40'ıncı gününde de 'Zeynep'e kalp nakli yapıldı. Organ nakli ile yeniden hayata dönen 'Zeynep' örgülü mor saçları ve tacıyla organ naklinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gittiğim illerde insanlar 'Zeynep'i merak ediyorlardı. Onların ilgisini çektik. Organ naklinin önemini aşıladığımız kişiler motosikletin üzerine sayısız mesaj yazdı. Bunların hepsi bende birer anı olarak kalacak. Yaşam projelerimiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu. (DHA)