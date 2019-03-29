Son Dakika Haberleri: İkizini Kurtarmak İsterken Boğulan Kişinin Cenazesi Defnedildi

İkizini Kurtarmak İsterken Boğulan Kişinin Cenazesi Defnedildi

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, bedensel engelli ikizini kurtarmak için girdiği denizde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, bedensel engelli ikizini kurtarmak için girdiği denizde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Denizde boğulan Yunus Ünlü'nün (30) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden alınan cenazesi, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki baba ocağını götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yenidoğan Camisi'ne getirildi. Ünlü'nün cenazesi, cuma namazı vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Ünlü'nün babası Mahmut Ünlü ve yakınları ile Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Yunus Ünlü'nün hastanede tedavisi süren kardeşi Murat Ünlü ise cenazeye katılamadı.

Olay

Dün, Atakum ilçesi Çobanlı Halk İskelesi'nde ailesini cep telefonundan görüntülü arayarak helallik isteyen bedensel engelli Murat Ünlü denize atlamış, ikiz kardeşini kurtarmak için iskeleye gelen Yunus Ünlü de suya girmişti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlarca sudan çıkarılan ikizlerden Yunus Ünlü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:29 Kaynak: AA

Samsun, Atakum, Güncel
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