Son Dakika Haberleri: İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
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İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı

1 saat önce

Mersin'de, cezaevindeki açık görüş sırasında ikiziyle yer değiştirip firar eden zanlı saklandığı evde yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı, System.String[]
Mersin'de, cezaevindeki açık görüş sırasında ikiziyle yer değiştirip firar eden zanlı saklandığı evde yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan A. firar etti.
Mahkumun, açık görüş nedeniyle ziyaretine gelen ikizi Hüseyin A. ile yer değiştirdiğini belirleyen cezaevi yönetimi, çalışma başlattı.
İlçedeki Güneş Mahallesi'nde ikamet eden bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen firari mahkum, kendisini yakalamaya gelen ceza infaz koruma memurlarını karşısında görünce evden kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan Hasan A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Mahkumun kardeşi de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Akdeniz, Mersin, Güncel
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