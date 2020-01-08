İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü - Son Dakika

İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü

6 saat önce

İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldüKOCAELİ'de yaşayan Şenay ve Ercan Köse çifti, ikiz çocuklarından Caner'den 2 yıl sonra Taner'i (4) de 'beyaz cevher' olarak bilinen lökodistrofi hastalığından kaybetti.

İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü

KOCAELİ'de yaşayan Şenay ve Ercan Köse çifti, ikiz çocuklarından Caner'den 2 yıl sonra Taner'i (4) de 'beyaz cevher' olarak bilinen lökodistrofi hastalığından kaybetti.

İzmit'te bir fabrikada çalışan Ercan Köse ile Şenay Köse çiftinin 2016 yılından ikiz çocukları dünyaya geldi. Caner ve Taner ismini verdikleri çocuklarına halk dilinde 'beyaz cevher' olarak bilinen lökodistrofi hastalığı teşhisi konuldu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocuklardan Caner Köse, iki yıl önce hayatını kaybetti. Köse çiftçi, çocuklarının acısını yaşarken ikizi Taner Köse'nin sağlığına kavuşması için mücadeleye devam etti. Taner Köse de dün tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi. İkinci kez evlat acısı yaşayan aile, yıkıldı.

Taner Köse'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü. Baba Ercan Köse, Çağlı köyünde evinde taziyeleri kabul etti. Taner Köse, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında ikizi Caner Köse'nin yanında toprağa verildi. İkiz kardeşlerden geriye, aileleriyle birlikte çektirdikleri fotoğraf ve videolar kaldı.

BEYAZ CEVHER HASTALIĞI

Beynin beyaz cevher tabakasını etkileyen ve dejenere eden kalıtsal ve ilerleyici hastalıklara 'lökodistrofi' adı verilmektedir. Bu hastalık grubunda kazanılmış becerilerin kaybından ağır nörolojik tutuluma kadar değişen bir klinik tablo gözlenir. Lökodistrofilerin büyük çoğunluğu kendilerini çocukluk ya da adölesan dönemde gösterirler. Bu hastalık grubunun tanısında özellikle kraniyal görüntüleme, elektrofizyolojik çalışmalar, enzim analizleri ile moleküler çalışmalardan yararlanılmaktadır. Lökodistrofilerin henüz kesin bir tedavisi bulunmayıp, tedavi konusundaki araştırmalar halen devam etmektedir.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü

İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi
Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor

Son Dakika Haberleri
21:48 Alanya'da 11 ayrı suçtan aranan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
21:47 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
21:46 Bakırköy'de metrobüs arızası - Son Dakika
21:44 Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi - Son Dakika
21:44 ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:48:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]