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İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah - Son Dakika

İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah

02.02.2022 17:44
İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah

KIRKLARELİ'de ikiz kardeşler Nalan ve Nagihan (28) Nurtekin, nişanlıları ile özel gün olarak seçtikleri 02.02.2022'de çifte nikahla dünyaevine girdi.

KIRKLARELİ'de ikiz kardeşler Nalan ve Nagihan (28) Nurtekin, nişanlıları ile özel gün olarak seçtikleri 02.02.2022'de çifte nikahla dünyaevine girdi.

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Nalan ve Nagihan Nurtekin, aynı günde evlendi. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin 02.02.2022'de kıydığı özel nikahta; Nalan Nurtekin, Emre Kahya ile Nagihan Nurtekin ise Berkay Yavuz ile evlendi.

Aynı anda evlenme düşüncesinin uzun süredir akıllarında olduğunu söyleyen Nalan Nurtekin, "Bu bizim aklımızda olan bir fikirdi, kardeşimle ama eşlerimiz kardeş ya da ikiz olmadıkları için böyle bir şey teklif edemedik. Sonrasında bunu onlar düşünmüşler. Onlardan böyle bir teklif gelince biz de mutlu olduk" diye konuştu. Nagihan Nurtekin de aynı anda evlenme önerisinin, eşlerinden gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu anı da bu şekilde ölümsüzleştirmek bizim için çok güzel. Ekstra bir heyecan var. Çok mutluyuz" dedi.Belediye Başkanı Gerenli de çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk defa böyle bir nikah kıyıyorum. Bu nedenle hata yapmamak için arkadaşlarla dışarıda prova yaptık" diye konuştu. Başkan Gerenli, evlilik cüzdanlarını ikiz kardeşlere verdi.

İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah
İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah
İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah
İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah
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Murat Gerenli, Türkan Saylan, Lüleburgaz, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkizlerden 02.02.2022'de çifte nikah - Son Dakika
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