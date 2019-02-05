İkizlerden "İkiz" Şampiyonluk

Bağcılar
'da yaşayan 20 yaşındaki ikiz kardeşler Onur ve Hatice
Çelik kilo vermek için başladıkları kick boksta şampiyonluğa doymuyor. Birbirlerini izlerken darbeleri kendileri alıyormuş gibi hissettiklerini belirten Türkiye
şampiyonu ikizler, Avrupa
'da da birçok başarı elde etti.
Bağcılar'da yaşayan 20 yaşındaki ikiz kardeşler Onur ve Hatice Çelik kilo vermek için başladıkları kick boksta kısa sürede birçok başarıya imza atarak milli birer sporcu oldu. Çift yumurta ikizi olan kardeşler, yaklaşık 5 yıl önce başladıkları kick boksla kilo verdikten sonra sporda kendilerini geliştirmeye karar verdi. Ardından sürekli antrenman yapan ikizler, birbirlerinin başarısının da en büyük mimarı oldu. Bir yandan üniversite eğitimlerine devam eden bir yandan da spor salonunda daima azimle çalışan ikizler, birbirlerinin eksiklerinin giderebilmesi için kimi zaman da ringde rakip oldu. İkizler, yaptıkları maçlar sonrasında ise birbirlerine sarılıp motive ederek çalışmalarına devam ediyor. Spor salonundaki antrenmanlardan sonra evde de babalarını hakem yaparak sürekli çalışmalara devam eden ikizlerin başarıları ise ardı ardına gelmeye başladı. İkizler birbirlerini ringde yarışırken gördüklerinde darbeleri kendi alıyormuş gibi hissetse de bugüne kadar Türkiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası müsabakada dereceler almayı başardı. Üst üste Türkiye Şampiyonlukları elde eden Onur Çelik, hedeflerinin ikiziyle birlikte Dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade etti.
"Kardeşinizi sokakta döverler sizde atlamak istersiniz ya öyle değişik bir duygusu var"
İkizi yarışırken aldığı darbelerin kendisinde daha çok hasar bıraktığını söyleyen 20 yaşındaki milli sporcu Onur Çelik, "İkiz olmanın avantajları var ama kardeşim biraz fazla yatmayı seviyor. Sabah
hep ben kaldırmak zorunda kalıyorum. Ben uyudum mu antrenmanlar kaçıyor. Tek dezavantajımız bu yoksa halimizden memnunuz. Evde çalışıyoruz babamı hakem yapıyoruz biz dövüşüyoruz. Antrenman yapıyoruz, yanlış yaptığım şeyleri o bana söylüyor, benim yanlışlarımı o söylüyor. Onu ringde gördüğümde nasıl anlatsam biraz farklı bir duygu, kardeşinizi sokakta döverler sizde atlamak istersiniz ya öyle değişik bir duygusu var. Heyecanlanıyoruz, korkuyoruz, ikizim orada yarışırken onun aldığı darbeleri bende zaten kendi içimde hissediyorum. Onun kadar ben de hasar almış oluyorum" diye konuştu.
"İkizim maça çıktığında ben daha çok heyecanlanıyorum"
Evde ringde daima ikiziyle çalıştığını belirten Milli sporcu Hatice Çelik, "Gerek İstanbul
'da gerek Türkiye'de dünyada birçok şampiyonluk ve dereceyle döndük. Çok şey kattı bu spor bize annem evde eşyalarımıza çok söyleniyor. Ama üstesinden geliyoruz. İkizim maça çıktığında ben daha çok heyecanlanıyorum belki ondan daha çok heyecanlanıyorum. Yeri geldiğinde ondan daha çok ağlıyorum. İkiz olmak sayesinde belki ondan daha çok şey yaşıyorum. Yeri geldiğinde o beni en çok çalıştıran kişi olabiliyor. İkiz olarak bu sporu yapmamıza şaşırıyorlar. Şampiyon olmamıza da çok şaşırıyorlar genetikte bir şey olduğunu söylüyorlar" dedi.
"Hatice dövüşürken Onur'a bazen işaret ediyorum sakin ol, ben idare ediyorum diye"
Eski milli sporcu ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen
, "Benim bir kız kardeşim var dedi onu da getir dedim. Spor yapsın faydasını görür dedim, Hatice'de başladı baktım Onur'dan aşağı değil, ikiz olduklarını geldikten sonra öğrendim. Hanginiz ağabey hanginiz abla diye dalga geçiyorduk. İkisi de çok başarılı oldular, üstün performans sergilediler. 2018 yılında ikisi de çift branşla milli takıma girdi. Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü aldılar, şampiyonlukları kıl payı kaçtı. Birbirlerine çok destek oluyorlar, Hatice dövüşürken Onur'a bazen işaret ediyorum sakin ol otur ben idare ediyorum gibi işaretler ediyorum. Yok tutamıyoruz Onur dövüşürken Hatice de aynı şekilde oluyor" ifadelerini kullandı.
İkizlerin yarışmalarda elde ettiği başarılar ise;
Onur Çelik
2016 Türkiye Kick Boks Şampiyonası Gençler 1'incisi
2016 WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası gençler grubu 2'ncisi
2017 Türkiye Kick Boks Şampiyonası Büyükler grubu 1'incisi
2018 Türkiye Açık kick boks Turnuvası büyükler grubu 1'incisi
2018 Türkiye kick boks şampiyonası büyükler grubu 1'incisi
2018 WAKO Avrupa Kick boks Şampiyonası Büyükler grubu 2.
2019 Türkiye Açık Kick boks Şampiyonası büyükler grubu 1'incisi
Hatice Çelik
2017 Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 3'üncü
2018 Avrupa Kick Boks Şampiyonasında büyükler grubunda 3'üncü
2018 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında 2'inci
2018 Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 1'inci
2019 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında 2'nci - İSTANBUL