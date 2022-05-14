Son dakika haberi | İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı tutuklandı

14.05.2022 00:57
Son dakika haberi | İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Aile yakınlarının "Karnındaki çocuğuyla nasıl kıydın. İnşallah senin de ölün çıkar" diyerek tepki gösterdiği şüphelinin, eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadının bu sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı'nın 46 yaşındaki eşi Ramazan Ç. gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı itiraz etti

Buldan Cumhuriyet Savcısının karara itiraz etmesi üzerine aynı gece görülen Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada itirazın kabulüne ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Buldan Adliyesi'ne sevk edilen koca Ramazan Ç., adli kontrol kararına yapılan itirazı kabul eden Denizli 1. Ağır Cezaya Mahkemesi'nde görülen duruşmaya güvenlik gerekçesiyle SEGBİS üzerinden katıldı. Dosyadaki bilgiler ve delillere göre şüpheli bulunan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık süsü vermeye çalıştı

Karnındaki ikizleriyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Hatice Çatlı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlıya, adliye çıkışında eşinin yakınları büyük tepki gösterdi. Çatlı'nın yakınlarının "Nasıl kıydın vicdansız. Nasıl kıydın çocuğuyla beraber. Hani Haticem Haticem diyordun. Bizden bile koruyordun. Çürürsün inşallah orada. Çürü orada, senin de orada ölün çıkar inşallah" şeklindeki feryatları, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alınan Ramazan Ç'nin eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı ortaya çıktı. Kocası tarafından öldürülen Hatice Çatlı'nın cenazesi ise Buldan Asi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

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Hırsızlık, Denizli, Polis, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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