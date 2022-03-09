İkizleri servis kazası ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İkizleri servis kazası ayırdı

09.03.2022 12:07
İkizleri servis kazası ayırdı

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden öğrencinin ikizi ile aynı araçta bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Murat Balcı idaresindeki 55 TB 488 plakalı minibüs, Kuzören Mahallesi mevki'inde kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan lise öğrencilerinden 15 yaşındaki Sibel Şahin hayatını kaybederken, aralarında servis şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Sibel Şahin'in ikizi Sevgi Şahin'in de yaralı olarak hastanede olduğu ortaya çıktı. Kazanın yaralıları, Sevgi Şahin (14) ve Tülay Ş.'nin Alaçam Devlet Hastanesinde, Alihan D., Tuğba Şahin, Özlem Köse, Beratı Kirişçi ve servis şoförü Murat Balcı'nın Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, öğrencilerden Bafra Devlet Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret ederek doktorlarından sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra da Alaçam Devlet Hastanesinde Şahin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bir çocuğunu kaybeden diğeri de yaralı olan Erdal ve Nazmiye Şahin çiftini gören Vali Dağlı, Allah'tan rahmet, başsağlığı, sabır ve metanet diledi.

"1 öğrencimizi kaybettik, yaralıların durumları iyi"

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Sabah bir acıyla kalktık. Maalesef, Kuzören Mahallemizde öğrenci servisimiz kaymak suretiyle kaza yaptı. Burada şoför dahil 7 öğrencimiz yaralandı. Bir öğrencimizi maalesef kaybettik. Diğer öğrencilerimiz Bafra Devlet Hastanesinde. Alaçam'daki 2 öğrencimizi de oraya gönderiyoruz. Kontrol amaçlı. Genel itibarıyla durumları iyi. Tabi, acı bir durum. Çünkü bir öğrencimizi kaybetmemiz olayın en acısı. İnşallah diğer öğrencilerimize bir zarar gelmez, iyileşirler" dedi. - SAMSUN

İkizleri servis kazası ayırdı
İkizleri servis kazası ayırdı

YORUMLAR
500
Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Son dakika haberi... Vezirköprü'de ilginç düğün geleneği kamerada Son dakika haberi... Vezirköprü'de ilginç düğün geleneği kamerada Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti

Murat Balcı, Yakakent, Kuzören, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkizleri servis kazası ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:17:32. #1.12#
SON DAKİKA: İkizleri servis kazası ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement