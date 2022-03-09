İkizleri servis kazası ayırdı - Son Dakika

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden öğrencinin ikizi ile aynı araçta bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Murat Balcı idaresindeki 55 TB 488 plakalı minibüs, Kuzören Mahallesi mevki'inde kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan lise öğrencilerinden 15 yaşındaki Sibel Şahin hayatını kaybederken, aralarında servis şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Sibel Şahin'in ikizi Sevgi Şahin'in de yaralı olarak hastanede olduğu ortaya çıktı. Kazanın yaralıları, Sevgi Şahin (14) ve Tülay Ş.'nin Alaçam Devlet Hastanesinde, Alihan D., Tuğba Şahin, Özlem Köse, Beratı Kirişçi ve servis şoförü Murat Balcı'nın Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, öğrencilerden Bafra Devlet Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret ederek doktorlarından sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra da Alaçam Devlet Hastanesinde Şahin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bir çocuğunu kaybeden diğeri de yaralı olan Erdal ve Nazmiye Şahin çiftini gören Vali Dağlı, Allah'tan rahmet, başsağlığı, sabır ve metanet diledi.

"1 öğrencimizi kaybettik, yaralıların durumları iyi"

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Sabah bir acıyla kalktık. Maalesef, Kuzören Mahallemizde öğrenci servisimiz kaymak suretiyle kaza yaptı. Burada şoför dahil 7 öğrencimiz yaralandı. Bir öğrencimizi maalesef kaybettik. Diğer öğrencilerimiz Bafra Devlet Hastanesinde. Alaçam'daki 2 öğrencimizi de oraya gönderiyoruz. Kontrol amaçlı. Genel itibarıyla durumları iyi. Tabi, acı bir durum. Çünkü bir öğrencimizi kaybetmemiz olayın en acısı. İnşallah diğer öğrencilerimize bir zarar gelmez, iyileşirler" dedi. - SAMSUN