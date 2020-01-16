İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı - Son Dakika
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İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı

6 saat önce

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kardeş ise yoğun bakıma alındı.

İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı, System.String[]

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kardeş ise yoğun bakıma alındı. Facianın yaşandığı evin duvarındaki, en küçük kardeş tarafından çizilen ve aile üyelerinin isimlerinin yazıldığı resim ise yürek burktu.


Olay, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, tekstil atölyesinde çalışan anne Pervin ve baba Hüsamettin Kesikbaş evdeki kömür sobasını yakarak 4-12 vardiyasına gitmek için evlerinden çıktı. İşe giden anne ve baba bir süre sonra kızlarını telefon ile arayarak kontrol etmek istedi. Ancak 3 kız kardeş anne ve babalarının aramalarını cevapsız bırakınca anne ve baba yakınlarını arayarak evlerini kontrol etmelerini istedi. Ailenin bir yakını anne ve babasından gelen telefon üzerine eve gittiklerinden 12 yaşındaki ikizler Sude ve Seda ile 8 yaşındaki Sena'yı evde hareketsiz yatarken buldu. Aile yakını bunun üzerine 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile kız kardeşler Servergazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen ikiz kardeşlerden Seda Kesikbaş hayatını kaybederken, diğer kardeşler ise yoğun bakıma alındı.


"Anne olay yerine geldiğinde baygınlık geçirdi"


Haberi alan anne Pervin Kesikbaş iş yerindeki bir arkadaşının aracı ile facianın yaşandığı eve geldi. Anne Kesikbaş aldığı acı haberin ardından baygınlık geçirirken yakınları tarafından araçtan indirilerek eve konuldu. Baba Hüsamettin Kesikbaş ise hastaneye gitti. Büyük acı yaşayan Kesikbaş'a burada sağlık görevlileri ve yakınları müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştı.


"Duvardaki resim görenlerin yüreğini sızlattı"


Olayın ardından bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, evde özel cihazlar ile gaz ölçümleri yapıldı ve karbonmonoksit gazının sızdığı soba incelendi.


Facianın yaşandığı evde, en küçük kardeş Sena Kesikbaş'ın pastel boya ile çizdiği ve duvara astığı resim ise görenlerin yüreğini sızlattı. Küçük Sena'nın 'Ailemiz' ismini verdiği resimde ablalarını, anne ve babası ile kendisini el ele çizdiği görülürken, kardeşlerin mutluluğu ise yaşanan soba faciası ile yarıda kaldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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