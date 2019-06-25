İkizlerin başarılarının sırrı "kitap kurdu" olmak

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Armutlu köyünde çiftçi bir ailenin çocukları olan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan ikizi Yunus Karadağ, başarılarında "çok kitap okumanın" etkili olduğunu anlattı.

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesi Armutlu köyünde çiftçi bir ailenin çocukları olan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan ikizi Yunus Karadağ, başarılarında "çok kitap okumanın" etkili olduğunu anlattı.

Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları, Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi ailelerine tarla ve hayvan bakımı işlerinde yardım ederken, eğitimlerini de aksatmadı.

Derslerine çalışıp bol bol kitap okuyan ve test çözen ikizler, LGS'de önemli başarı elde etti. Sınavda 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan Yunus Karadağ, hem ailelerinin hem de köy sakinlerinin gurur kaynağı oldu.

Gelecekte mühendis olmak isteyen ikizlere göre, başarılarının sırrı ise "çok kitap okumak."

Öğrencilerden Adil Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizi Yunus ile birbirlerine destek olup zaman zaman rekabet ederek sınava hazırlandıklarını söyledi.

Sürekli kitap okuyup test çözerek disiplinli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Karadağ, "Testlerdeki net cevaplarımızın sayısını hep ileriye taşıdık. Kardeşim bazen beni geçiyordu, son haftalarda benden daha iyi durumdaydı, herhalde sınavda stres yaptı. Sınavda ben daha başarılı oldum." dedi.

Gelecekte iyi bir üniversitede mühendislik okumak istediğini belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Lise tercihimi henüz yapmadım. Ailem ve öğretmenlerimle tercih yapmak istiyorum. Okuyacağım okulun eve yakın olmasını, ulaşım ve benzeri şartları göz önüne alarak tercih yapacağım. Arkadaşlara tavsiyem ise hep kitap okusunlar, kitapla kültürlerini geliştirebilirler. Sosyal medyayı doğru ve açık bilgi edinmek için kullanabilirler."

Yunus Karadağ ise sınavda heyecanlandığı için tam puan alamadığını kaydederek, "Ankara Fen Lisesini düşünüyordum, aklımda o vardı. Babama hep bahsediyordum, sürekli araştırma yapıyordum. İleride makine ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İkizlerin annesi Gülcan Karadağ da "Çok şükür, çocuklarımızla gurur duyuyoruz. İnşallah bizim için değil vatan ve millet için hayırlı insanlar olurlar." dedi.

Baba Naci Karadağ, çocukların başarısında katkısı olanlara teşekkür ederek, "Çocuklarıma hep iyi eğitim almaları konusunda destek oldum. Köyde hayat güzel ama okuyup daha iyi bir iş yapmalarını istiyorum. LGS'de tam puan alan oğlum Adil de hangi mesleği yaparsa yapsın ülkesine, milletine hayırlı evlat olsun, ismi gibi adil olarak yetişsin istiyorum." şeklinde konuştu.

"İkizler çok kitap okuyordu"

Okul Müdürü Muhammer Aslan ise Karadağ kardeşlerin okumaya çok meraklı olduğunu belirterek, "İkizler ciddi manada çok kitap okuyordu. Lise seviyesindeki romanları okuyup bize anlatabiliyorlardı. Elimizde iyi bir hamur vardı, yoğurabildiysek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

LGS öncesi okul olarak 42 deneme sınavı yaptıklarını bildiren Aslan, şunları kaydetti:

"Bilgi önemlidir ama sınav sistemine uygun çalışırsak daha başarılı oluruz dedim, onlar da uyguladılar. Öğretmen arkadaşlarımızla motive ederek ikizleri sınava hazırladık. Çocuklara 'Şehitler diyarına yakışır şekilde kendinizi göstermeniz gerekiyor" dedik. Adil, Yunus ve diğer öğrencilerimiz bu motivasyonla çalıştı."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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