İKİZLERİN SATRANÇ REKABETİ ŞAMPİYONLUK VE MİLLİ TAKIM GETİRDİ - Son Dakika

İZMİR'de 4 yaşındayken satranç oynamayı öğrenen 12 yaşındaki Yiğit Karaca, Türkiye şampiyonu olup milli takıma girdi. En güçlü rakibi ikizi Mert Karaca ile antrenman yaparak yarışmalara hazırlanan Yiğit, 2022 Dünya Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacak.

İzmir'in Buca ilçesinde 4 yaşındayken satranç oynamayı öğrenen 12 yaşındaki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yiğit Karaca 11 yaşındayken Türkiye üçüncüsü oldu. Bu yıl satranç turnuvasında Türkiye şampiyonu olan Yiğit, milli takıma girdi. Satrançta gösterdiği başarıların sonucu dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Yiğit, 2022 Dünya Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacak. Yiğit, dünya şampiyonasına en güçlü rakibi ikizi Mert Karaca ile maç yaparak hazırlanıyor. Satrancı çok sevdiğini anlatan Yiğit, milli takıma girdiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek "Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim. Daha takvim belli değil ama çalışmalarımı sürdürüyorum. Her gün en az 1-2 saat çalışıyorum. En yakın rakibim ikizim Mert. İkizimle günde en az 5 maç yapıyoruz. Bazen o yeniyor bazen ben yeniyorum. Birlikte satranç oynamak ikimize de faydalı oluyor" dedi.

'İYİ ANLAŞIYORUZ AMA ARAMIZDA REKABET VAR'

Kardeşinin başarısıyla büyük mutluluk yaşadığını, aynı zamanda da daha fazla kazanmak için hırslandığını dile getiren Mert Karaca, "Birbirimize bazen rakip oluyoruz. İyi anlaşıyoruz ama aramızda rekabet var. Onun aldığı ödül bana daha çok çalışma isteği getirdi. Benim hedefim şampiyon olmaktı olamadım, kardeşim oldu. Bunun için mutluyum. Satranç oynamayı Yiğit ile birlikte öğrendik. Satranç maçı yapmayı ikimiz de çok seviyoruz. Annem birkaç yıl önce satranca fazla vakit ayırdığımızı düşündüğü için oynamayı bırakmamız gerektiğini düşünüyordu. Ancak derece almaya başladığımızı görünce bu fikirden vazgeçti. Şimdi o da bizim en büyük destekçimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'DENEME DERSİNDEN AĞLAYARAK ÇIKTILAR'

Çocuklarının satranca severek devam ettiğini belirten anne Pakize Karaca ise şu ifadeleri kullandı: "Yiğit satranca başladığında ismini bile bilmiyordu. Taşlarla bir oyun oynamak istediğini söyleyince satranç tahtasını gösterdik. İkisinin de ilgisini çekti ama ilk derslerinden ağlayarak çıktılar. Yaşları çok küçük olduğu için ilk önce öğrenme konusunda zorluk çekseler de öğretmenleri devam etmelerini önerdi. Onlar da ders almaya devam etti. Yiğit'in en başından beri satrançtaki hedefi büyük bir usta olup, dünya şampiyonu olmaktı. Zaman zaman hem kendileri hem de biz satranç için çok vakit ayırdığımızı düşünerek bırakmaları gerektiğini düşündük ama çok sevdikleri ve başarılı oldukları için bu fikrimizden vazgeçtik. Hedefleri doğrultusunda çocuklarımızı desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.