İkizlerine kavuşan çoban annenin çocuklarına devlet desteği - Son Dakika

Şanlıurfa'da dünyaya getirdiği prematüre ikizlerine yaklaşık iki ay sonra devletin desteğiyle çobanlık yaptığı Kırşehir'de kavuşan Halime Filiz'in (37) çocukları için maddi destek sağlanacak.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet uzmanları, mevsimlik işçi olarak Kırşehir'e gelen ailenin yaşadığı merkeze bağlı Kartalkaya köyüne giderek inceleme yaptı.

Görevlilerin yönlendirmesiyle baba Mehmet Filiz, ailenin nüfus kaydını Şanlıurfa'dan Kırşehir'e aldırdı. Sosyal hizmet uzmanı da Ali ve Ayşe isimleri verilen ikiz çocuklar için Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla ailenin başvurularını aldı.

Köyde 8 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan ve düzenli geliri olmayan aileye, ilk etapta bir yıl çocukların bakımı için destek sağlanacak.

Bir yıl sonra yapılacak denetimlerde ihtiyaç devam ederse desteğin süresi uzatılabilecek.

Kırşehir'de çobanlık yapan mevsimlik işçi Halime Filiz, yaklaşık 2 ay önce memleketi Şanlıurfa'da prematüre ikiz çocuk dünyaya getirmiş, tedavileri için Şanlıurfa'da bıraktığı çocuklarına koronavirüs salgını nedeniyle kavuşamamıştı. Filiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın konuyu gündeme getirmesi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde Kırşehir ve Şanlıurfa Valiliklerinin ortak çalışmasıyla ikizlerine kavuşmuştu.