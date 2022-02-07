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İKİZLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EŞİNİ VURDU - Son Dakika

İKİZLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EŞİNİ VURDU

07.02.2022 10:01

MALTEPE'de tartıştığı eşini silahla yaralayan adam intihar girişiminde bulundu.

MALTEPE'de tartıştığı eşini silahla yaralayan adam intihar girişiminde bulundu.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özal ve Cemile Toraman çifti ikiz kız çocuklarıyla 7 katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyordu. Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal Toraman, özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu Cemile Toraman ile tartıştı. Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti. Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifti ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Haberi duyan yakınları çiftin evine koştu. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman'ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar ek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda.Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.

İKİZLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EŞİNİ VURDU
İKİZLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EŞİNİ VURDU
İKİZLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EŞİNİ VURDU

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Azerbaycan, İntihar, Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİZLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EŞİNİ VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İKİZLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EŞİNİ VURDU - Son Dakika
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