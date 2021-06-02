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İKKB, girişimci kadınlara önder oldu - Son Dakika

İKKB, girişimci kadınlara önder oldu

02.06.2021 08:46
İKKB, girişimci kadınlara önder oldu, System.String[]

İKKB Başkanı Serter, "Bu eğitimler sonunda bir kadınımız bile girişimci olduysa, iş yaşamına dahil olduysa bu hepimizin başarısı" dedi.

İKKB Başkanı Serter:

"Bir kadını bile iş yaşamına kazandırdıysak bu hepimizin başarısı"

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ile Konak Belediyesi işbirliği ile yürütülen ve sekiz aydır süren Kadın Girişimciliği Atölyeleri tamamlandı. Çevrimiçi olarak yapılan son toplantıda İOS Tekstil Kurucusu İlknur Becerik başarı hikayesini anlatırken, 'İş Planı Nasıl Yapılır' sunumunu Fly Koçluk ve Danışmanlık'tan Emine Bozan Yelkenci gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda 20 kadına sertifikaları verilirken, Eylül ayında yeni bir eğitim programının başlayacağı belirtildi.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Konak Belediyesi ile beraber yürüttükleri Kadın Girişimcileri Atölyeleri'nin tamamlandığını belirtti.

Bu anlamda son oturumda iki başlık ve konuğu ağırlamak istediklerini ifade eden Serter, "İlknur Becerik'ten sıfırdan zirveye başarı hikayesini dinlemek istedik. Bu tarz hikayeler büyük bir motivasyon kaynağı. Aynı zamanda Emine Bozan Yelkenci'den de İş Planı Nasıl Yapılır'ı dinlemek istedik çünkü her işin başı plan. İlk adımdan önce iş planı geliyor" dedi.

Sekiz ay boyunca girişimcilik hedefinde olan kadınlarla birlikte olduklarını ve girişimcilik dışında hayata dair bir çok konuda konu ve konukları ağırladıklarını ifade eden İKKB Başkanı Serter, "Bu süreçte hem başarılı örneklerle tanıştık hem de kendimizi daha yakından tanıdık. Bu programdan sonra 1 kadın bile işini kurmuş olduğunda bu hepimizin başarısı ve güç birliği ile olacaktır. Kadınlar olarak birbirimize el vermeliyiz. Kız kardeşlik duygusuyla birbirimizi güçlendirmeliyiz. Biz İKKB ve Konak Belediyesi olarak 8 ay boyunca bunu yapmaya çalıştık. Sadece eğitim değil, kadınlarla bir bağ kurmaya çalıştık" diye konuştu.

"Talep edin"

Kadınlara da seslenen İKBB Başkanı Serter, "Ben diyorum ki kadın arkadaşlarıma isteyin, talep edin. Sessiz kalmayın, kabullenmeyin. Masalara oturmak yerine duvar kenarlarında oturmayı seçmeyin. Yan rollere razı olmayın. Biz sadece çalışan kadın demiyoruz. Lider kadın diyoruz. Yükselebilmekten bahsediyoruz. Vasıfsız çalışan kadın istemiyoruz.Bunun için kimseden bir şey beklemeyin sadece kendinize güvenin. Kendinize yatırım yapın" dedi.

Konak Belediyesi'ne de teşekkür eden Serter, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlamda bu programa gönüllü olarak katılan eğitim veren tüm konuşmacılara, eğitimcilerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlar güçlendiğinde ülkemizin de güçleneceğinin bilinciyle; bu programa inanan ve koşulsuz destek veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a ve özveriyle çalışan tüm Konak Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum. Dilerim bugün buradan ayrılırken sizlerin de kalbinizde aynı hisler vardır. Size söyleyeceğim son söz; eğer bir şey yapmak istiyorsanız, bütün gücünüzü ortaya koyun, konfor alanlarınızdan çıkın, sadece kendinize güvenin ve deneyin, denemeden bilemezsiniz"

"Üç kız kardeş ile yol yürüyoruz"

İOS Tekstil'in kuruluşundan önce kendi girişimcilik hikayesini anlatarak sözlerine başlayan İOS Tekstil Kurucusu İlknur Becerik, "Babam kardeşleri ile ortak hububat işi yapıyordu, ben üniversiteye hazırlanırken işleri bozuldu, ailenin büyük çocuğu olarak babamla çalışmaya başladım" dedi. Bu 8 yıllık süreçte ticaretin her yönünü öğrendiğini söyleyen Becerik, "Ticaret sadece para kazanmak değil, itibar da kazanmak aynı zamanda. Babamla 8 sene çalıştıktan sonra ayrıldım ve kısa bir bankacılık deneyimimden sonra üç kız kardeş 1995 yılında fantezi örme kumaş işi yapmak için İOS Tekstil'i kurduk. Eylül ayında 26. yılımızı kutluyoruz" dedi.

"İş planı ilk adımdır"

Günün ikinci sunumunda Emine Bozan Yelkenci, iş planı oluşturma konusunda bir sunum gerçekleştirdi. İş planı oluşturma konusunda genelde herkesin bir sözsel bir fikri olduğunu ancak bu planlamayı yazılı hale getirme konusunda girişimcilerin zorlandığını söyledi.

Girişimci olmaya karar vermenin konfor alanından çıkmaya karar vermek olduğunu ve bu anlamda başlı başına takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Yelkenci, "Korkular, endişeler, cam tavanlar elbetteki olacak, bunlardan korkamayacağız, her zaman ileriye bakacağız" dedi.

Konak Belediyesi, Girişimcilik, Eylül, IOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İKKB, girişimci kadınlara önder oldu - Son Dakika


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