İKKB online sunumlara devam ediyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gülgün Tosun'u "Etkili İletişim Teknikleri" sunumuyla ağırlayan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, pandemi döneminde online etkinliklerini sürdürüyor.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, etkili iletişimin değişen dünyamızda öneminin arttığını belirterek, "Pandemi döneminde dijitalleşme ile farklı ve uzaktan iletişim kanallarını daha sık kullanır olduk. Etkili iletişim ve söz söyleme sanatı normalden daha önemli hale geldi. Bu sebeple hocamız Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gülgün Erdoğan Tosun'u ağırlayarak etkili iletişimin yollarını uzmanından dinlemek istedik" diye konuştu.

KADER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuriye Çelik ise etkili iletişimin insan hayatında son derece önemli olduğunu ve özellikle siyasete atılan, atılmayı düşünen kadınlara etkili iletişim tekniklerini, düzenledikleri eğitimlerle aktardıklarını söyledi. Günümüz sosyal hayatında vücut dilinin, sözün gücünün ve sözü söyleme biçiminin fark yarattığını belirten KADER Başkanı Çelik, "Bu eğitimler sayesinde doğru iletişimin tekniklerini çok daha iyi kavrıyoruz ve bu da bir çok alanda fark yaratmanızı sağlıyor" dedi.

'Her şeyin başı dinlemek"

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gülgün Erdoğan Tosun, yaptığı online sunumda her geçen günde iletişimin öneminin arttığına dikkat çekti. Etkili konuşmanın ve iletişimin belli başlı püf noktaları olduğuna dikkat çeken Prof. Tosun, etkili iletişimin en önemli ayağının konuşmanın aksine "dinlemek" olduğuna vurgu yaptı.

Etkili iletişim için önce kendimizi tanımak ve doğru ifade edebilmek gerektiğini söyleyen Prof. Tosun, etkili iletişim tekniğinin en önemli kısmı olan dinlemek konusunun göz ardı edildiğini söyledi. Dinlemek üzerine pek yayın olmadığını vurgulayan Prof. Tosun, "Buda etkili iletişimin en önemli kısmı olan dinlemeye yeterince önem verilmediğini gösteriyor. Dinlemek karşınızdaki insanı anlamanızı ve bize bize empati kurma imkanı tanıyor" dedi.

"Etkili iletişimin bir çok noktası var"

İletişim sırasında hoşgörülü olmak ve önyargılardan kurtulmamız gerektiğini belirten Prof. Tosun,"Kendimiz de eleştiriye açık olmalıyız. Ses tonumuzu doğru ayarlamak da önemli. Son sözü ben söyleme hedefi içinde de olmamalıyız" diye konuştu. Uzun konuşmanın doğru olmadığını vurgulayan Prof. Tosun, iletişim süreçlerinde emir verme gibi negatif tavırların karşı tarafın size karşı bir iletişim duvarı oluşturmasına neden olduğunu söyledi.

Sözcüklerle beraber yüzünüzün de gülmesi gerektiğini söyleyen Prof. Tosun, "Göz teması kurmak iletişimin en önemli başarı unsurlarından biridir. El kol kullanmak da ölçülü olduğu takdirde olumlu katkı sunar. Dinlerken baş sallamanın ve göz temasının doğru ve olumlu mesaj verir" diye konuştu.

"Kılık kıyafet de etkili iletişime dahil"

Sözsüz iletişimin de önemini anlatan Prof. Tosun, kılık kıyafetin de ilk intiba için önemli olduğunu söyledi. Kadınlarda bu durumun erkeklere göre daha önemli olduğunu söyleyen Prof. Tosun, "İlk kararların, izlenimlerin oluşmasında kıyafet seçimlerimiz de öne çıkıyor. Erkek giyiminin belli bir standardı var ancak kadınlar için çok seçenek mevcut. Bu sebeple kadının renk seçiminden takılarının büyüklüğüne kadar bir çok tercih söz konusu. Dengeli ve bütünleyici ve abartıdan kaçınan kıyafet ve takı seçimi son derece önemli. Söylediğimiz sözlerin dışında davranış, nezaket kuralları ve kılık kıyafet etkili iletişimin yüzde 50'sini oluşturuyor" dedi.