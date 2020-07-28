İKKB online sunumlara devam ediyor - Son Dakika

İKKB online sunumlara devam ediyor

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) İzmir Şubesi birlikteliğiyle düzenlediği online eğitimlerle fark yaratmaya devam ediyor.

İKKB online sunumlara devam ediyor, System.String[]

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gülgün Tosun'u "Etkili İletişim Teknikleri" sunumuyla ağırlayan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, pandemi döneminde online etkinliklerini sürdürüyor.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, etkili iletişimin değişen dünyamızda öneminin arttığını belirterek, "Pandemi döneminde dijitalleşme ile farklı ve uzaktan iletişim kanallarını daha sık kullanır olduk. Etkili iletişim ve söz söyleme sanatı normalden daha önemli hale geldi. Bu sebeple hocamız Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gülgün Erdoğan Tosun'u ağırlayarak etkili iletişimin yollarını uzmanından dinlemek istedik" diye konuştu.

KADER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuriye Çelik ise etkili iletişimin insan hayatında son derece önemli olduğunu ve özellikle siyasete atılan, atılmayı düşünen kadınlara etkili iletişim tekniklerini, düzenledikleri eğitimlerle aktardıklarını söyledi. Günümüz sosyal hayatında vücut dilinin, sözün gücünün ve sözü söyleme biçiminin fark yarattığını belirten KADER Başkanı Çelik, "Bu eğitimler sayesinde doğru iletişimin tekniklerini çok daha iyi kavrıyoruz ve bu da bir çok alanda fark yaratmanızı sağlıyor" dedi.

'Her şeyin başı dinlemek"

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gülgün Erdoğan Tosun, yaptığı online sunumda her geçen günde iletişimin öneminin arttığına dikkat çekti. Etkili konuşmanın ve iletişimin belli başlı püf noktaları olduğuna dikkat çeken Prof. Tosun, etkili iletişimin en önemli ayağının konuşmanın aksine "dinlemek" olduğuna vurgu yaptı.

Etkili iletişim için önce kendimizi tanımak ve doğru ifade edebilmek gerektiğini söyleyen Prof. Tosun, etkili iletişim tekniğinin en önemli kısmı olan dinlemek konusunun göz ardı edildiğini söyledi. Dinlemek üzerine pek yayın olmadığını vurgulayan Prof. Tosun, "Buda etkili iletişimin en önemli kısmı olan dinlemeye yeterince önem verilmediğini gösteriyor. Dinlemek karşınızdaki insanı anlamanızı ve bize bize empati kurma imkanı tanıyor" dedi.

"Etkili iletişimin bir çok noktası var"

İletişim sırasında hoşgörülü olmak ve önyargılardan kurtulmamız gerektiğini belirten Prof. Tosun,"Kendimiz de eleştiriye açık olmalıyız. Ses tonumuzu doğru ayarlamak da önemli. Son sözü ben söyleme hedefi içinde de olmamalıyız" diye konuştu. Uzun konuşmanın doğru olmadığını vurgulayan Prof. Tosun, iletişim süreçlerinde emir verme gibi negatif tavırların karşı tarafın size karşı bir iletişim duvarı oluşturmasına neden olduğunu söyledi.

Sözcüklerle beraber yüzünüzün de gülmesi gerektiğini söyleyen Prof. Tosun, "Göz teması kurmak iletişimin en önemli başarı unsurlarından biridir. El kol kullanmak da ölçülü olduğu takdirde olumlu katkı sunar. Dinlerken baş sallamanın ve göz temasının doğru ve olumlu mesaj verir" diye konuştu.

"Kılık kıyafet de etkili iletişime dahil"

Sözsüz iletişimin de önemini anlatan Prof. Tosun, kılık kıyafetin de ilk intiba için önemli olduğunu söyledi. Kadınlarda bu durumun erkeklere göre daha önemli olduğunu söyleyen Prof. Tosun, "İlk kararların, izlenimlerin oluşmasında kıyafet seçimlerimiz de öne çıkıyor. Erkek giyiminin belli bir standardı var ancak kadınlar için çok seçenek mevcut. Bu sebeple kadının renk seçiminden takılarının büyüklüğüne kadar bir çok tercih söz konusu. Dengeli ve bütünleyici ve abartıdan kaçınan kıyafet ve takı seçimi son derece önemli. Söylediğimiz sözlerin dışında davranış, nezaket kuralları ve kılık kıyafet etkili iletişimin yüzde 50'sini oluşturuyor" dedi.

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:09

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İKKB online sunumlara devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu 4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı 9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi         
04:11
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti         
03:59
Sevgilisini öldüren boksör, genç kadını 37 kez bıçaklamış Sevgilisini öldüren boksör, genç kadını 37 kez bıçaklamış         
03:13
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı         
00:07
Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi         
22:45
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti         
21:55
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi         
20:49
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı         
20:10
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı         
20:04
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı         
19:59
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti         
19:39
Pınar Gültekin cinayetinde Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı         
18:54
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı         
18:27
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı         
18:01
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:48
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak         
17:25
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü         
17:22
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem         
17:04
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 10:25:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İKKB online sunumlara devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei