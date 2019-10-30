İklim aktivisti Greta Thunberg 75 bin dolar değerindeki çevre ödülünü reddetti
1 saat önce
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 75 bin dolar değerindeki İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'nü, "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek reddetti.
Dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg 75 bin dolar değerindeki çevre ödülünü reddetti.
İsveçli iklim aktivisti, İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'nü, iklim konusunda "güzel sözler söylemek" yerine "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek reddettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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