İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri

İngiltere 'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu 'nu geçerek New York 'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.

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