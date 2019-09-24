Son Dakika Haberleri: İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri
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İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri

36 dakika önce

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.

İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri, System.String[]

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirdi.

Atlantik Okyanusu, İngiltere, New York, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:15 
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