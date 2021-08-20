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İklim aktivisti Greta Thunberg, "İngiltere'nin iklim lideri olduğu" iddialarının "yalan" olduğunu söyledi - Son Dakika

İklim aktivisti Greta Thunberg, "İngiltere'nin iklim lideri olduğu" iddialarının "yalan" olduğunu söyledi

20.08.2021 13:15
İklim aktivisti Greta Thunberg,

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere'nin iklim lideri olduğu iddialarının "yalan" olduğunu belirterek, "İngiltere'den iklim lideri olarak bahsetmeyi bırakacağımızı umuyorum çünkü gerçeklere bakarsanız bu doğru değil." dedi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere'nin iklim lideri olduğu iddialarının "yalan" olduğunu belirterek, "İngiltere'den iklim lideri olarak bahsetmeyi bırakacağımızı umuyorum çünkü gerçeklere bakarsanız bu doğru değil." dedi.

Thunberg, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen yeni Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporunun lansmanında konuştu.

İngiltere'nin iklim değişikliği konusundaki referanslarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Thunberg, şunları söyledi:

"İngiltere'nin iklim lideri olduğu ve 1990'dan bu yana karbondioksit emisyonlarını yüzde 44 azalttığı yalanı var. Ancak havacılık, nakliye, dış kaynak kullanımı ve örneğin tüketim ve biyokütlenin yakılması gibi şeyleri dahil ederseniz gerçekten o kadar iyi görünmüyor. Bu yüzden İngiltere'den iklim lideri olarak bahsetmeyi bırakacağımızı umuyorum çünkü gerçeklere bakarsanız bu doğru değil."

Thunberg, İngiltere'nin "yaratıcı karbon hesaplamasında çok iyi" olduğunu ancak bunun pratikte pek bir şey ifade etmediğini vurguladı.

İklim krizinin, "varoluşsal kriz" gibi ele alınmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Thunberg, "Bunu kaç kez söyledik bilmiyorum ama onların konuşmayı bırakıp harekete geçmelerini istiyoruz." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'nin ev sahipliğinde 22- 23 Nisan'da çevrim içi düzenlenen "İklim Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ülkesinin karbondioksit emisyonlarını 1990 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 42 azaltmayı başardığını iddia etmişti.

"İklim krizinden en çok çocuklar etkilenecek"

UNICEF yeni raporunda, dünyadaki 2,2 milyar çocuğun yaklaşık 1 milyarının UNICEF tarafından iklim krizinin etkileri konusunda "son derece yüksek risk" altında sınıflandırılan ülkelerde yaşadığını ortaya koydu.

Raporda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine ve Gine Bissau'nun, en düşük karbondioksit salınımı yapan ülkeler arasında olmasına rağmen bu ülkelerde yaşayan gençler, "en fazla risk altında olan kişiler" şeklinde tanımlandı.

Thunberg'in de aralarında bulunduğu raporun yazarları, "Bu adaletsizliğin devam etmesine izin veremeyiz. En az şey yapan ülkelerin önce ve en kötü şekilde acı çekmesi ahlaksızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, küresel liderlere, "ekonomiyi fosil yakıtlardan uzaklaştırmak için gerekli sert eylemi" uygulamak için 31 Ekim-12 Kasım'da Glasgow'da düzenlenecek "COP26 İklim Zirvesi"nde etkin rol oynama çağrısında bulunuldu.

Thunberg, rapora ilişkin "Bu krizden en çok etkilenecek ve bu sonuçlardan en çok zarar görecek olanlar çocuklar." yorumunda bulundu.

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim aktivisti Greta Thunberg, 'İngiltere'nin iklim lideri olduğu' iddialarının 'yalan' olduğunu söyledi - Son Dakika


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