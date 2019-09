İklim aktivisti Thunberg'den Beyaz Saray önünde protesto

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan yola çıkıp sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaşan 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Beyaz Saray önünde iklim protestosu yaptı.

Thunberg, küresel ısınmaya karşı mücadele için başlattığı ve her cuma düzenlediği "Fridays For Future" eylemini, ABD'de New York'tan sonra başkent Washington'da devam ettirdi.

Beyaz Saray önünde yapılan protestoya birçok öğrenci ve iklim aktivisti ilgi gösterdi.

Thunberg, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmıştı.

Aktivist "Fridays For Future" eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.