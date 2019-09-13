Son Dakika Haberleri: İklim aktivisti Thunberg'den Beyaz Saray önünde protesto
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İklim aktivisti Thunberg'den Beyaz Saray önünde protesto

34 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan yola çıkıp sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaşan 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Beyaz Saray önünde iklim protestosu yaptı.

İklim aktivisti Thunberg'den Beyaz Saray önünde protesto, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan yola çıkıp sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaşan 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Beyaz Saray önünde iklim protestosu yaptı.

Thunberg, küresel ısınmaya karşı mücadele için başlattığı ve her cuma düzenlediği "Fridays For Future" eylemini, ABD'de New York'tan sonra başkent Washington'da devam ettirdi.

Beyaz Saray önünde yapılan protestoya birçok öğrenci ve iklim aktivisti ilgi gösterdi.

Thunberg, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmıştı.

Aktivist "Fridays For Future" eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.

Atlantik Okyanusu, Beyaz Saray, New York, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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