İklim aktivisti Thunberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel İklim aktivisti Thunberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda - Son Dakika

İklim aktivisti Thunberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda

6 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başladı.

Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başladı. İklim aktivisti Greta Thunberg, "Ortak bir geleceğe doğru sürdürülebilir yol oluşturma" başlıklı oturuma katılarak konuşma yaptı.

İklim aktivisti Thunberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda

Greta Thunberg, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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