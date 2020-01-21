İklim aktivisti Thunberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda - Son Dakika

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İklim aktivisti Thunberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda
6 saat önce
Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başladı. İklim aktivisti Greta Thunberg, "Ortak bir geleceğe doğru sürdürülebilir yol oluşturma" başlıklı oturuma katılarak konuşma yaptı.
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