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İklim aktivistleri 17. yüzyıldan kalma tabloya çekiçle saldırdı - Son Dakika

İklim aktivistleri 17. yüzyıldan kalma tabloya çekiçle saldırdı

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:47

İngiltere'deki çevreci grup Just Stop Oil, Diego Velazquez'in ünlü eseri 'Aynadaki Venüs' tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Londra'daki Ulusal Galeri'de gerçekleşen olayda, 17. yüzyıla ait tabloyu koruyan cam tahrip edildi. İngiliz polisi, saldırıyı düzenleyen iki iklim aktivistini gözaltına aldı. Just Stop Oil üyeleri, daha önce de birçok ülkede müzelerde sergilenen sanat eserlerini hedef almıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri bir kez daha eylem düzenledi. İklim aktivistleri, Ulusal Galeri'de sergilenen İspanyol Altın Çağı'nın önde gelen ressamlarından Diego Velazquez'in 17'nci yüzyılda yaptığı ünlü eserlerinden "Aynadaki Venüs" tablosuna çekiçli saldırı düzenledi.

Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen 2 iklim aktivistini gözaltına alırken saldırıda tabloyu koruyan camın tahrip edildiğini belirtti.

Öte yandan Just Stop Oil üyeleri, daha önce de birçok ülkede müzelerde sergilenen sanat eserlerini hedef almıştı.

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Son Dakika Suç İklim aktivistleri 17. yüzyıldan kalma tabloya çekiçle saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İklim aktivistleri 17. yüzyıldan kalma tabloya çekiçle saldırdı - Son Dakika
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