İklim aktivistleri "24 Eylül Küresel İklim Grevi" için Kadıköy'de buluştu - Son Dakika

Bu yıl sekizincisi düzenlenen "24 Eylül Küresel İklim Grevi"nde tüm dünyayla eş zamanlı olarak Kadıköy'de bir araya gelen iklim aktivistleri, iklim krizine karşı somut eylemler talep etti.

Tüm gün süren grev kapsamında Kalamış Parkı'nda toplanan eylemciler, burada düzenlenen vegan piknikten sonra akşam saatlerinde Kadıköy'deki Eminönü İskelesi önünde basın açıklaması yaptı. Panda, kaplumbağa, dinozor kostümlü eylemcilerin de katıldığı ve birbirinden renkli pankartların taşındığı açıklamaya vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Lise öğrencileri tarafından okunan açıklamada, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelere ses olmak için bir araya geldiklerini söyleyen aktivistler, iklimin değil, sistemin değişmesi gerektiğine işaret etti.

Açıklamada karar vericilerin iklim kriziyle mücadele için anlamlı ve hızlı adımlar atmaması sonucu krizin derinleştiği savunulurken, iklim krizinin etkilerinin Türkiye'de de müsilaj, yangın ve sel gibi afetlerle görünür olduğuna vurgu yapıldı.

Bilim insanlarına göre dünyanın kırmızı alarm verdiğine ve iklim krizinin kontrol altına alınabilmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Acilen Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını, anlaşmanın maddelerinin yerine getirilmesini ve 'İklim Acil Durumu' ilan edilmesini istiyoruz. 2030'a kadar net sıfır karbon emisyonunun sağlanması için adımlar atılmasını istiyoruz." denildi.

Açıklamada, önemli doğa alanlarında ekolojik yıkıma sebebiyet verecek projelerin durdurulması da talep edildi.

Daha sonra eylemciler Hasanpaşa'daki Müze Gazhane'ye yürüyüş gerçekleştirdi. İklim grevi, Müze Gazhane'de düzenlenecek konser ve forumlarla son bulacak.