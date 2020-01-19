İklim aktivistleri Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto için Davos'a dağ yolundan 3 gün yürüyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İklim aktivistleri Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto için Davos'a dağ yolundan 3 gün yürüyecek - Son Dakika Dünya

İklim aktivistleri Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto için Davos'a dağ yolundan 3 gün yürüyecek

6 saat önce

İklim aktivistleri küresel ısınma ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla İsviçre'nin doğusundaki Landquart şehrinden Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenleneceği Davos kasabasına kadar üç gün sürecek bir dağ yürüyüşüne başladı. Soğuk hava şartlarında yapılan zorlu yolculuk 40 kilometre sürecek

İklim aktivistleri Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto için Davos'a dağ yolundan 3 gün yürüyecek, System.String[]

İklim aktivistleri küresel ısınma ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla İsviçre'nin doğusundaki Landquart şehrinden Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenleneceği Davos kasabasına kadar üç gün sürecek bir dağ yürüyüşüne başladı.


Pazar günü Landquart'in tren istasyonu önünde toplanan bazı aktivistlerin Avustralya'da çıkan yangınlara ve telef olan milyonlarca hayvana dikkat çekmek amacıyla çiçek ve koala kostümü giydikleri görüldü. Organizatörler İsviçreli iklim aktivisti Greta Thunberg'in cuma günü İsviçre'nin Lozan şehrinde gösteri yapan 10 bin kişilik gruba katıldığını ve dağ yürüyüşüne gelmeyeceğini açıkladı.

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İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:45 
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