İklim aktivistleri İngiltere Hazine Bakanlığı'nı "kana buladı"
1 saat önce
İngiltere'de iklim değişikliği aktivistleri (Extinction Rebellion) başkent Londra'daki Hazine Bakanlığı önünde kırmızı boyalı eylem yaptı.
İngiltere'de iklim değişikliği aktivistleri (Extinction Rebellion) başkent Londra'daki Hazine Bakanlığı önünde kırmızı boyalı eylem yaptı. Protestocular, itfaiye aracına doldukdukları 1.8 ton kırmızı boyayı bakanlığın duvarına püskürttü.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:09
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