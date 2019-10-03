Son Dakika Haberleri: İklim aktivistleri İngiltere Hazine Bakanlığı'nı "kana buladı"
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İklim aktivistleri İngiltere Hazine Bakanlığı'nı "kana buladı"

1 saat önce

İngiltere'de iklim değişikliği aktivistleri (Extinction Rebellion) başkent Londra'daki Hazine Bakanlığı önünde kırmızı boyalı eylem yaptı.

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İngiltere'de iklim değişikliği aktivistleri (Extinction Rebellion) başkent Londra'daki Hazine Bakanlığı önünde kırmızı boyalı eylem yaptı. Protestocular, itfaiye aracına doldukdukları 1.8 ton kırmızı boyayı bakanlığın duvarına püskürttü.

İklim aktivistleri İngiltere Hazine Bakanlığı'nı kana buladı

İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:09 
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