İklim aktivistleri Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının çevre programlarını protesto etti - Son Dakika
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İklim aktivistleri Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının çevre programlarını protesto etti

16.04.2022 16:39
İklim aktivistleri Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının çevre programlarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının ortaya attığı çevre programlarını protesto eden iklim aktivistleri şehrin merkezinde bir meydanı kapattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te cumhurbaşkanı adaylarının ortaya attığı çevre programlarını protesto eden iklim aktivistleri şehrin merkezinde bir meydanı kapattı.

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grup, cumhurbaşkanı seçiminin adayları Emmanuel Macron ve aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in çevreyle ilgili programlarını protesto etti.

Söz konusu seçim sisteminin kendilerini iki adaydan birini seçmek zorunda bıraktığını belirten aktivistler, her iki adayın da çevreyle ilgili farklı programlarını eleştirdi.

Yüzlerce grup üyesi bir süreliğine Paris'te bir ana meydanı ulaşıma kapatarak, "Onların eylemsizlikleri bizim isyanımıza neden oluyor" sloganı attı.

Ülkede geçen hafta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Macron oyların yüzde 27,84'ünü, Le Pen ise 23,15'ini almıştı.

Seçimin ikinci turunun 24 Nisan'da yapılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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