İklim aktivistleri yapışkanlı eylemlerine devam ediyorHedefte John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain vardı - Son Dakika
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İklim aktivistleri yapışkanlı eylemlerine devam ediyorHedefte John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain vardı

05.07.2022 21:31

- İklim aktivistleri yapışkanlı eylemlerine devam ediyor Hedefte John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain vardı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen iki iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay...

- İklim aktivistleri yapışkanlı eylemlerine devam ediyor

Hedefte John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain vardı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen iki iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain'in (Saman Arabası) çerçevesine yapıştırdılar.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir galeri daha iklim aktivisti grup Just Stop Oil'in hedefi oldu. Ulusal Galeri'ye gelen iki iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain'in (Saman Arabası) çerçevesine yapıştırdılar.

Just Stop Oil, üyesi 21 yaşındaki Louis McKechnie ve yanındaki kız arkadaşının 30 Haziran'da Courtauld Gallery'de yaptıkları benzer bir eyleme imza atan aktivistler, The Hay Wain tablosunun üzerine ise yanlarında getirdikleri ve 3 parçadan oluşan "Geleceğin Kıyamet Vizyonu" adını verdikleri resmi yapıştırdılar.

Kendisini bir sanatsever olarak tanımlayan Lazarus, "Sanat önemlidir, gelecek nesiller görsün, ama yemek olmayınca sanatın ne anlamı var? Su yokken sanat ne işe yarar? Milyarlarca insan acı ve ıstırap içindeyken sanat ne işe yarar? Felakete giden yolu gösteren The Hay Wain'in yeniden tasarlanmış bir versiyonunu yapıştırdık" dedi.

Aktivistler tutuklandı

Eylemin başlaması ile galerideki ziyaretçiler dışarı çıkarılırken, yaklaşık 3 saatin ardından 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ve 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Tabloda bozulmalar tespit edildi

Ulusal Galeri'deki en popüler tablolardan biri olan The Hay Wain'in, eylem sonrası duvardan kaldırıldığı aktarılarak, çerçevesinde küçük bir hasar olduğu ve "resmin vernik yüzeyinde bazı bozulmalar" tespit edildiği aktarıldı. Tablonun yapılan incelemenin ardından yeniden sergilenmeye başlayacağı ifade edildi.

Just Stop Oil aktivistleri daha öncede sanat eserini hedef almıştı

Öte yandan Londra'daki Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine gelen Just Stop Oil aktivistleri McKechnie ve kız arkadaşı, 30 Haziran'da ellerini yapıştırıcı ile Van Gogh'un 1889 tarihli "Peach Trees In Blossom" (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırmıştı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İklim aktivistleri yapışkanlı eylemlerine devam ediyorHedefte John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İklim aktivistleri yapışkanlı eylemlerine devam ediyorHedefte John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain vardı - Son Dakika
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