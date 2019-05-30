İklim değişikliğe dönük çalışmaları devam ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) iklim değişikliğe dönük çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki Kasım ayında İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Küresel Isınma Kurultayı'nın yapılmasına karar veren EGD bu etkinlikteki gündemi belirlemek üzere İzmir'de bir yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Gazeteciler, sivil toplum önderlerinin katıldığı toplantıda, Kurultay'da enerji dönüşüm ve yenilenebilir enerjinin mutlaka ele alınması gerektiği vurgulandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) düzenlenen toplantıda, EGD Başkanı Celal Toprak bugüne kadar, 10 kez Küresel Isınma Kurultayı düzenlediklerini, 11. Kurultayın ise Kasım ayında İzmir'de gerçekleşeceğini belirtti.

Öncesinde konunun paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunmak istediklerini dile getiren Toprak, küresel ısınma ve temiz enerji konularında toplumda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Dünyanın ortak sorunu olan küresel ısınmaya ilişkin gazetecilerin büyük sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Celal Toprak, "Bir meslek örgütü olarak düzenlediğimiz kurultaylarla dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

İzmir'de enerji ve tarım alanında çalışmalarıyla bilinen kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerini de katıldığı toplantıda, kurultayda ele alınacak öncelikli konularla ilgili öneriler dile getirildi. Toplantıya, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİAD) Başkanı Hüseyin Vatansever, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik, Çevreci Enerji Derneği Başkanı Tolga Şallı, İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, İşadamı Arif Koşar, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Pinar Nacak katıldı.