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İklim değişikliği Afrika'yı tehdit ediyor

6 saat önce

Sivil toplum kuruluşu Save the Children, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Doğu ve Güney Afrika'da en az 33 milyon kişinin gıda güvenliğine sahip olmadığını bildirdi.

İklim değişikliği Afrika'yı tehdit ediyor, System.String[]

Sivil toplum kuruluşu Save the Children, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Doğu ve Güney Afrika'da en az 33 milyon kişinin gıda güvenliğine sahip olmadığını bildirdi.

Kuruluş tarafından, İspanya'nın başkenti Madrid'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın düzenlenmesi nedeniyle iklim değişikliğinin Afrika'da yol açtığı sarsıcı etkilere dikkati çeken yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, doğal afetlerin artış gösterdiği Mozambik, Somali, Kenya, Sudan, Malavi, Etiyopya ve Zimbabve'de sadece bu yıl 1200'den fazla kişinin sel, heyelan ve kasırga yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Afrika'nın güneyindeki sıcaklık artışlarının küresel ortalamanın iki kat üstünde olduğuna işaret edilen açıklamada, Haziran 2019 itibarıyla 7 ülkede 1 milyondan fazla kişinin iklimsel şoklar nedeniyle yerinden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güney Sudan, Zimbabve, Sudan, Somali, Zambiya, Etiyopya, Malavi, Kenya, Mozambik ve Madagaskar'da 33 milyon kişinin gıda güvensizliğinin acil seviyelerde olduğu ve durumun daha da kötüleştiği uyarısı yapıldı.

Save the Children, iklim değişikliği konferansı için toplanan liderlere ise iklim krizinin etkilerinin azaltılması için daha büyük adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Save the Children, Güney Afrika, Afrika, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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