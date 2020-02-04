İklim değişikliği 'Akciğer' oyunu ile Akıngüç Sahnesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İklim değişikliği 'Akciğer' oyunu ile Akıngüç Sahnesi'nde - Son Dakika

İklim değişikliği 'Akciğer' oyunu ile Akıngüç Sahnesi'nde

7 saat önce

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan, Engin Hepileri ile Nergis Öztürk'ün rol aldığı 'Akciğer' oyununu sanatseverlerle buluşturuyor.

İklim değişikliği 'Akciğer' oyunu ile Akıngüç Sahnesi'nde, System.String[]

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan, Engin Hepileri ile Nergis Öztürk'ün rol aldığı 'Akciğer' oyununu sanatseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), son yıllarda tüm dünyanın sık sık gündeminde yer alan iklim değişikliği konusunu işleyen "Akciğer" tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturuyor. Ünlü oyuncular Engin Hepileri ve Nergis Öztürk'ün rol aldığı oyun, 20 Şubat Perşembe akşamı, saat 19.00'da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

İngiliz oyun yazarı ve yönetmen Duncan Mcmillan'ın yazdığı, Barış Arman'ın Türkçe'ye çevirdiği 'Akciğer' adlı oyun, Mehmet Birkiye yönetmenliğinde, Tiyatro In tarafından sahneleniyor. Tek perdeden oluşan oyun, iklim değişikliğinin insan hayatını tehdit ettiği bir dünyada 'Çocuk yapmalı mı, yapmamalı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Kara komedi tarzındaki oyunda, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk çifti, söz konusu sorunun olası binlerce cevabının yarattığı karmaşayla adeta bir kaos yaşıyor. Işık ve dekor tasarımının Cem Yılmazer'e, kostüm tasarımlarının Şirin Dağtekin'e ait olduğu oyun 2018-19 sanat sezonundan bu yana Moda Sahnesi'nde de izleyicisiyle buluşuyor.


İstanbul Kültür Üniversitesi, Engin Hepileri, Nergis Öztürk, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
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