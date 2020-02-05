İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, "2030 yılı itibarıyla ulusal sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e kadar artıştan azaltımı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi (İklimIN) Projesi"nin kapanış konferansı düzenlendi.

Dökmeci, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünyayı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu, sıcaklık artışı, buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi etkilerin tüm canlılar için çok büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en hassas bölgelerden Doğu Akdeniz Havzası'nda yer aldığını belirten Dökmeci, son yıllarda Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı afetlerin sıklığı ve şiddetinin önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

Dökmeci, şunları kaydetti:

"Özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de sel, heyelan ve hortum gibi doğal afetlerde çok ciddi can ve mal kayıpları yaşandı. Bu durum, iklim değişikliğinin ülkemiz için ne denli ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermekte ve ülkemiz için iklim değişikliğiyle mücadelenin kaçınılmaz olduğunu da göstermektedir. 2030 yılı itibarıyla ulusal sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e kadar artıştan azaltımı hedefliyoruz. Azaltım hedefimize ulaştığımızda 2030'da 246 milyon ton, 2012-2030'da ise yaklaşık 2 milyar ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlanmış olacak."

İklim değişikliğiyle mücadelede kamuoyu farkındalığı ve bilincinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Dökmeci, Bakanlığın bu amaçla çok önemli faaliyetler yürüttüğünü anlattı.

Belediyelerin iklim değişikliği eylem planının hazırlanmasına yönelik yönetmelik çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Dökmeci, ekimde başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Türkiye'de Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın güncelleneceğini bildirdi.