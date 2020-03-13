İklim değişikliği, Avrupa tarımını önümüzdeki yıllarda nasıl değiştirecek? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İklim değişikliği, Avrupa tarımını önümüzdeki yıllarda nasıl değiştirecek? - Son Dakika Dünya

İklim değişikliği, Avrupa tarımını önümüzdeki yıllarda nasıl değiştirecek?

6 saat önce

Avrupa iklimi ısınırken ve mevsimler değişirken tarımın buna uyum sağlaması gerekiyor: iklim verileri çözümün bir parçası olabilir.

İklim değişikliği, Avrupa tarımını önümüzdeki yıllarda nasıl değiştirecek?, System.String[]

Önce Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, İtalya'daki zeytinlikleri vurdu. Sonra aşırı sıcaklar ve yağmursuz günlerle kavurucu yaz geldi. Bunu ekim ve kasımdaki seller ve aşırı yağışlar izledi. Sektör dergisi Olive Oil Times'a göre 2018'de İtalya'da zeytin rekoltesi yaklaşık yüzde 57 azaldı. Diğer tarım ürünleri ve meyve ağaçları da etkilendi. Ardından 2019'da İspanya'da kuraklık, tarımsal üretimin yüzde 44 oranında düşmesine neden oldu.


Avrupa Çevre Ajansında iklim değişikliğinin etkileri ve buna uyum konusunda çalışmalar yürüten Dr. Blaz Kurnik, hava ve iklimdeki aşırılıkların yanı sıra sıcaklık ve yağışlardaki değişikliklerin de Avrupa'da tarımsal üretimi ve canlı hayvan verimliliğini etkilediğine dikkat çekiyor. Dr. Kurnik, şunları söylüyor Açıklaması

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Sibirya, İtalya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:31 
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