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İklim değişikliği bal üretimini düşürecek - Son Dakika

İklim değişikliği bal üretimini düşürecek

20.06.2021 10:01
İklim değişikliği bal üretimini düşürecek, System.String[]

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Zootekni Doç. Dr. Aziz Gül, küresel ısınma ile yaşanan iklim değişikliğinden arıların olumsuz etkilendiğini belirterek, arıcıların panik yapmadan polen desteği ile üretime devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Zootekni Doç. Dr. Aziz Gül, küresel ısınma ile yaşanan iklim değişikliğinden arıların olumsuz etkilendiğini belirterek, arıcıların panik yapmadan polen desteği ile üretime devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Aziz Gül, arı üreticilerinin çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kozan Ticaret Odası'nın girişimleri ile ilçeye gelerek arıların bal üretim çalışmalarını inceledi. Bu yıl küresel ısınma nedeniyle bal veriminde azalma olduğunun altını çizen Doç. Dr. Aziz Gül, özellikle doğu ve güneydoğuda yaşanan kuraklık edeniyle polen kıtlığı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gül, "Bu bölgede bizim fark edemediğimiz iklimsel değişikliği en erken arılar fark eder. Arılar kendi yaşamlarını sürdürmek için bal üretiyor. Bizde kendi gıdalarımızı alan bireyler olarak etkileniyoruz. Bununla birlikte arıcılıkla uğraşan üreticilerimiz de bu küresel ısınmadan etkileniyor. Bu sene ülke geneli ve küresel anlamda bir kıtlık yaşıyoruz. Özellikle doğu illerimizde yağışın az olması bu kıtlığı tetikledi. Kıyı kesimlerimiz, Karadeniz kesimlerimiz nispeten yağış aldı. Ama doğu kesimlerimizde beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Yayla ballarının üretimi olan doğu illerimiz bu yağışı alamadı. Henüz sezonun ortasındayız ama bu sene tahminimiz bal üretimi az olacak gibi görünüyor. Yeni yeni geven bitkisi çiçek açmaya başladı. İleride sıcak iklimlerde çiçekler de olmasa bile geven bitkisinden ve salgı ballarından bu açığı kapatmaya yönelik arıların üretimi olacak" dedi.

Üreticilerin paniğe, endişeye kapılmamasını isteyen Doç. Dr. Aziz Gül şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar var. Çiçek olmadığı için polen kıtlığı var. Arının çoğalması polene bağlıdır. Polen kovana taşınmaz ise arı çoğalamaz ve yumurtadan çıkan arı beslenemez. Polen ihtiyacını karşılamaya yönelik önlem alsınlar. Doğuda özellikle polen olmadığı yerlerde arıcılarımız polen alsınlar ya da hasat yaptıktan hemen sonra polen kaynaklarına arılarını taşısınlar. Bu dönemde bir Varroa hastalığına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Üreticilerimizin hastalıkla mücadele etmelerini ve kovan mevcudunu düşürmemelerini öneririz." - ADANA

İklim değişikliği bal üretimini düşürecek
İklim değişikliği bal üretimini düşürecek
İklim değişikliği bal üretimini düşürecek
İklim değişikliği bal üretimini düşürecek
İklim değişikliği bal üretimini düşürecek

Mustafa Kemal Üniversitesi, Küresel Isınma, Öğretim Üyesi, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İklim değişikliği bal üretimini düşürecek - Son Dakika Ekonomi


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