Son Dakika Haberleri: İklim Değişikliği Bangladeş'te 19 Milyondan Fazla Çocuğu Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Bangladeş'te 19 Milyondan Fazla Çocuğu Tehdit Ediyor

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'te iklim değişikliğine bağlı felaketlerin 19 milyondan fazla çocuğun yaşamını ve geleceğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'te iklim değişikliğine bağlı felaketlerin 19 milyondan fazla çocuğun yaşamını ve geleceğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, iklim değişikliğine bağlı yıkıcı sel, siklon ve diğer çevresel felaketlerin etkileri nedeniyle 19 milyondan fazla çocuğun yaşamlarının ve geleceklerinin risk altında olduğu belirtildi.

Raporda, söz konusu rakamlara, Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki derme çatma kamplara sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman çocuğun da dahil olduğu kaydedildi.

Bangladeş genelinde ailelerin, ekilebilir arazilerde tuzluluğun artması, su baskınları veya akarsu erozyonu nedeniyle geçim kaynaklarını kaybettikten sonra köylerden büyük şehirlere göç ettiğine dikkat çekilen raporda, çok sayıda çocuğun yaşamını sürdürmek için küçük yaşta çalışmaya, evlenmeye ya da bazen de fuhuşa zorlandığı aktarıldı.

UNICEF Dakka sözcüsü Jean-Jacques Simon, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 milyon çocuğun, taşkın yaşanan nehirlerin civarında, 3 milyon çocuğun ise çiftçi toplumların kuraklıktan etkilendiği bölgelerde yaşadığını ifade etti.

Rapora göre, aralarında derme çatma barınaklarda yaşayan yaklaşık yarım milyon Arakanlı Müslüman çocuğun da olduğu diğer 4,5 milyondan fazla çocuk ise güçlü siklonların vurduğu geniş kıyı bölgelerinde yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:38 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Güncel
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