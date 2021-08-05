Üye Girişi
İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor - Son Dakika
BBC

İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor

05.08.2021 17:30
İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor, System.String[]

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu hedefin iklim değişikliğine yol açan karbon salımını azaltacağı ve ABD'yi Çin'e karşı rekabetinde destekleyeceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2030'a kadar ülkede satılan otomobillerin yarısının karbondioksit salımını sıfırlamış araçlar olmasını hedefliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu hedefin iklim değişikliğine yol açan karbon salımını azaltacağı ve ABD'yi Çin'e karşı rekabetinde destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın ayrıca yakıt tüketimini sınırlama ve karbon salımıyla ilgili başka düzenlemelere gideceği belirtildi ancak detay verilmedi.

2019'da ABD'deki karbon salımının yüzde 29'u ulaşım kaynaklıydı. Ülkede sıfır karbon salımı sağlayan araçların satışı Avrupa ve Çin'in gerisinde.

ABD'nin üç otomobil devi, Biden'ın açıkladığı hedefi memnuniyetle karşıladı. Ancak bu hedefe ulaşma konusunda yasal bir zorunluluk bulunmuyor.

Dünyada sanayi devriminin yaşandığı 1750'li yıllardan bu yana hava sıcaklığı yaklaşık 1,2 santigrat derece artmış bulunuyor. Karbon salımının azaltılması yönünde hükümetlerin sıkı önlemler almaması halinde sıcaklık artmaya devam edecek. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor.

Biden'ın selefi Donald Trump ABD'yi Paris İklim Sözleşmesi'nden çekmiş, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı önlemler alınmasına yönelik düzenlemeleri gevşetmişti.

Sözleşme'yi yeniden imzalayan Biden ise iklim değişikliğine karşı mücadele konusunda ABD'nin ciddi olduğu mesajını vermeye çalışıyor.

Otomotiv devleri ve sendikadan destek

Biden'ın açıkladığı hedefe ilişkin olarak ABD'nin üç otomotiv devi Ford, General Motors ve Stellantis, 2030'a kadar akülü, yakıt hücreli ve hibrid araçlar da dahil olmak üzere satışların yüzde 40-50'sinin elektrikli araçlardan oluşması hedefini paylaştıklarını açıkladı.

ABD'nin en büyük sendikalarından Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) ile Avrupalı ve Japon otomotiv üreticileri BMW, Honda, Volkswagen ve Volvo da Biden'ın girişimine destek verdi. Biden'ın hedefini alkışladıklarını vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, geçen yıl Avrupa'da araba satışlarının yüzde 10'u elektrikli araç iken, ABD'de bu oran büyük ölçüde Tesla'nın araçları olmak üzere sadece yüzde 2'de kaldı.

ABD'de California eyaleti ise daha ileri giderek 2035 itibarıyla eylatte satılan tüm yeni araçların sıfır karbon emisyonlu araçlar olacağını açıklamıştı.

Çin ise 2025'e kadar satılan araçların yüzde 20, 2035'e kadar satılan araçların ise yüzde 50'sinin sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor.

Avrupa Birliği de 2035'e kadar yeni petrol ve dizel araçların satışının sınırlandırılacağını açıkladı.

İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Karbon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a 17:48 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu 17:45 Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 17:14 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş 17:05 Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu 16:26 Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı 15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu 15:08 Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu

Son Dakika Haberleri
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı
16:02 Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı         
17:50
Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın         
17:45
Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu         
17:20
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
"2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" diyen federasyon başkanı geri adım attı: Bizimki sadece tavsiye kararı         
16:34
Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı         
16:24
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok         
15:28
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi! World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!         
14:36
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi         
11:54
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 17:54:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement