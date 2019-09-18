Son Dakika Haberleri: İklim değişikliği çiftçilerin korkulu rüyası oldu
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İklim değişikliği çiftçilerin korkulu rüyası oldu

46 dakika önce

Toprak erozyonu, kuraklık ve haşerat dünya genelinde büyük bir sorun. Çiftçiler mahsul kaybediyor, bu yüzden kendilerini şartlara göre yeniden donatmaları gerekiyor.

Toprak erozyonu, kuraklık ve haşerat dünya genelinde büyük bir sorun. Çiftçiler mahsul kaybediyor, bu yüzden kendilerini şartlara göre yeniden donatmaları gerekiyor. Kuyular kazıyorlar, daha dayanıklı ürünler ekiyorlar ve böcek ilaçlarına alternatifler arıyorlar.

İklim değişikliği çiftçilerin korkulu rüyası oldu

Kuyular, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:01 
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