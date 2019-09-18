İklim değişikliği çiftçilerin korkulu rüyası oldu
46 dakika önce
Toprak erozyonu, kuraklık ve haşerat dünya genelinde büyük bir sorun. Çiftçiler mahsul kaybediyor, bu yüzden kendilerini şartlara göre yeniden donatmaları gerekiyor.
Toprak erozyonu, kuraklık ve haşerat dünya genelinde büyük bir sorun. Çiftçiler mahsul kaybediyor, bu yüzden kendilerini şartlara göre yeniden donatmaları gerekiyor. Kuyular kazıyorlar, daha dayanıklı ürünler ekiyorlar ve böcek ilaçlarına alternatifler arıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:01
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