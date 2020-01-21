İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde şoke edici yükseliş tespit edildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde şoke edici yükseliş tespit edildi - Son Dakika

İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde şoke edici yükseliş tespit edildi

6 saat önce

En tehlikeli sera gazları arasında kabul edilen hidroflorokarbonun (HFC-23), üretimine sınırlamalar getirilmesine karşın rekor bir seviyede yükseldiği belirlendi.

İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde şoke edici yükseliş tespit edildi, System.String[]

En tehlikeli sera gazları arasında kabul edilen hidroflorokarbonun (HFC-23), üretimine sınırlamalar getirilmesine karşın rekor bir seviyede yükseldiği belirlendi.

Bilim insanları, bir ton hidroflorokarbon emisyonunun, 12 bin ton karbon salınımına eşit olduğunu açıklıyor.

2017 yılında, bu zehirli gazın önemli ölçüde kaynağı konumundaki Çin ve Hindistan, naylon, havalandırma ve buzdolabı fabrikalarına takılan filtreler aracılığıyla salınımı tamamen durduklarını açıklamıştı.

Bilim insanları geçen iki yıllık süre içinde, hidroflorokarbon miktarında yüzde 90 oranında bir düşüş bekliyordu.

Ancak yapılan son araştırma, seviyelerde düşüş yerine şoke edici miktarda bir yükseliş tespit etti.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada yer alan bilim insanları, elde edilen sonuçların beklenenin tam aksi olduğunu, sorunun bir bulmacaya dönüştüğünü belirtiyor.

Araştırmada yer alan Kieran Stanley isimli bilim insanı, "Çin'in, HFC-23 gazının azaltılmasında, açıklandığı kadar başarılı olmadığı akla en yatkın çıkarım" değerlendirmesini yapıyor.

Stanley, Hindistan'ın açıkladığı kesinti programını başarılı ile uygulayıp uygulamadığını anlamak için de hesaplamaların yapılması gerektiğini savunuyor.

Bilim insanları, hidroflorokarbon emisyonunda açıklandığı gibi bir filtreleme başarılmış olsa, 2015 - 2017 yılları arasında İspanya büyüklüğünde bir ülkenin ürettiğine denk karbon salınımının engellenebileceğini hesaplıyor.

Hidroflorokarbonlar, dünyanın ısısının yükselmesinde etkili olan sera gazları arasında başlarda gösteriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Teknoloji, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de coronavirüs salgını nedeniyle uçakta yapılan sağlık taraması dünyanın gündemine oturdu
Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Çin'de sokağa pijamayla çıkanları, fotoğraf, isim ve kimlik numaralarıyla teşhir eden belediye özür... Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde şoke edici yükseliş tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]