Son Dakika Haberleri: İklim Değişikliği, Hava Kirliliği ve Ekonomik Zorluk Üçgeninde Polonya

İklim Değişikliği, Hava Kirliliği ve Ekonomik Zorluk Üçgeninde Polonya

9 saat önce

Kömür cenneti Polonya, iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele için kömür kullanımına son verme zorunluluğu karşısında çıkmazda.

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Kömür cenneti Polonya, iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele için kömür kullanımına son verme zorunluluğu karşısında çıkmazda
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:43 

Polonya, Dünya
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