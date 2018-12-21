İklim Değişikliği, Hava Kirliliği ve Ekonomik Zorluk Üçgeninde Polonya
8 saat önce
Kömür cenneti Polonya, iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele için kömür kullanımına son verme zorunluluğu karşısında çıkmazda .
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:51 Kaynak: Youtube
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