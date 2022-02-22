İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası Konya'da devam ediyor - Son Dakika
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İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası Konya'da devam ediyor

22.02.2022 15:44
İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası Konya'da devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası kapsamında, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla, toplantı ve paneller gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası kapsamında, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla, toplantı ve paneller gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşması ve Gençlik Oturumu ile başlayan şuranın ikinci gününde de binin üzerinde katılımcıyla enerji, sanayi ve ulaştırma, tarım ve binalarda sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları ele alındı.

Şura kapsamında oluşturulan, farklı kurum ve kuruluşlardan yetkililerin, akademisyenlerin ve uzmanların bir araya geldiği komisyonların basına kapalı toplantılarının ardından, Dünya Bankası tarafından "Ülke İklim ve Kalkınma Raporu" sunumu yapıldı.

Şura bugün "Uluslararası Finansman" ile "2053 Hedeflerine Bilim ve Teknoloji ile Ulaşacağız" panelleri, "Müzik ve İklim" temalı dinleti, "İlk Kim Değişiyor" paneli ve ardından komisyon başkanlarınca düzenlenen değerlendirme toplantısıyla devam edecek.

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Selçuklu, Kongre, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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