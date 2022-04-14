İklim değişikliği, kasırga mevsiminde yağış artışına neden oluyor - Son Dakika
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İklim değişikliği, kasırga mevsiminde yağış artışına neden oluyor

14.04.2022 13:11
İklim değişikliği, kasırga mevsiminde yağış artışına neden oluyor

Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, kasırgaların daha yıkıcı olmasına ve yağışlarda ciddi artışa yol açtığını ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, kasırgaların daha yıkıcı olmasına ve yağışlarda ciddi artışa yol açtığını ortaya koydu.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, 2020'deki Atlantik kasırga mevsiminin, 30 fırtına ile şimdiye kadarki en aktif sezon olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Antropojenik iklim değişikliğinin (insanların etkisiyle tanımlanan değişim) kasırga mevsimi boyunca saatlik yağış miktarını yüzde 10'a kadar artırdığına işaret edilen çalışmada, "İnsan faaliyetleri atmosferdeki sera gazı miktarını artırmaya devam ediyor ve bu da 2020'de 1850 yılına kıyasla küresel ortalama yüzey sıcaklığında 1 santigrat dereceden daha fazla bir artışa neden oldu." ifadesine yer verildi.

Küresel ısınmanın, Kuzey Atlantik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarını da artırdığına işaret edilen çalışmada, daha sıcak okyanusların, tropik fırtınaların daha fazla nem almasına izin vererek, bunun sonucunda da rekor miktarda yağışın karaya düşmesine neden olduğu vurgulandı.

Araştırmanın baş yazarı Stony Brook Üniversitesi Deniz ve Atmosfer Bilimleri Fakültesinden Kevin Reed, "Çalışmamızın ana bulgusu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin 2020 kasırga mevsimiyle ilişkili aşırı yağışları yüzde 5-10 artırmasıdır." ifadesini kullandı.

Araştırmada güçlü kasırgalara dönüşen fırtınalarda ise yağışların en kötü üç gün için yüzde 8 ve en yoğun üç saat için yüzde 11 arttığı saptandı.

Atlas Okyanusu'nda her yıl 1 Haziran ile 30 Kasım arasındakasırga sezonu yaşanıyor.

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Araştırma, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim değişikliği, kasırga mevsiminde yağış artışına neden oluyor - Son Dakika


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