İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi - Son Dakika

İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi

NEW Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), iklim değişikliği kaynaklı sel, kuraklık, fırtına ve orman yangını gibi felaketlerin bu yıl dünya genelinde en az 51,6 milyon insanı etkilediğini bildirdi.

İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi, System.String[]

NEW Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), iklim değişikliği kaynaklı sel, kuraklık, fırtına ve orman yangını gibi felaketlerin bu yıl dünya genelinde en az 51,6 milyon insanı etkilediğini bildirdi.

IFRC Başkanı Francesco Rocca, düzenlediği basın toplantısında iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketlerin etkilerine dair yeni analizlerini sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da iklim kaynaklı felaketlerin olumsuz etkilerini artırdığına dikkati çeken Rocca, 2020'de şu ana kadar meydana gelen 132 aşırı hava olayının 92'sinin Kovid-19 salgınıyla üst üste geldiğini belirtti.

Francesco Rocca, salgının felaketlerden etkilenen toplumlara erişimi güçleştirdiğini ifade ederek, dünya genelinde en az 51,6 milyon kişinin hem iklim kaynaklı felaketler hem de salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

2,3 milyon insanın ise orman yangınlarından etkilendiğini belirten Rocca, 437,1 milyon kişinin de aşırı sıcak havaya maruz kaldığını kaydetti.

Kızılay, Fırtına, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi - Son Dakika

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