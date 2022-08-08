Çalışmada, bazı doğal afetlerin insanları yarasa, fare, sivri sinek ya da geyik gibi hastalık taşıyan hayvanlar vasıtasıyla hasta ettiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İklim değişikliği kaynaklı görülen doğal afetler, bulaşıcı hastalıkların şiddetini artırıyor - Son Dakika

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