ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ağustos 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ağustos 2022

02.08.2022 10:49
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ağustos 2022

İklim değişikliği Kuzey Kutup canlılarının yaşam alanını tehdit ediyor2.

6 Nisan 1920

1- İklim değişikliği Kuzey Kutup canlılarının yaşam alanını tehdit ediyor

2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri ve Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Kutup ayılarının popülasyonu bazı bölgelerde endişe verici durumda"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen:

"Deniz memelisi gözlemleriyle küresel iklim değişikliğini yorumlamayı, canlı popülasyonları ile zaman içerisindeki miktarlarının artmaları ve azalmalarını belirlemeyi amaçlıyoruz"

Uzakyol vardiya zabiti Kaptan Doğaç Baybars Işıler:

"Atıklar, aslında bu bölgelerin daha da korunması gerektiğini ve bu bölge için yaratılan kuralların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

(Şebnem Coşkun/Özge Elif Kızıl/Arktik Okyanusu)

2- GRAFİKLİ - Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan

Modern Tayvan, yüksek sanayileşme, kentleşme ve eğitim düzeyiyle dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri

Dünya genelinde mikroçip üretiminin üçte ikisi Tayvan'da gerçekleşiyor, Tayvan şirketi TSMC dünyanın en büyük üreticisi konumunda

Çin, kendi eyaleti kabul ettiği Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor

(Emre Aytekin/Emre Karaca/Pekin/Ankara)

3- İstanbul'a haziranda gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 115 arttı

Kente haziranda 1 milyon 470 bin 586, geçen senenin aynı ayında ise 684 bin 621 turist geldi

Haziran ayında İstanbul'a gelen yabancılar arasında 126 bin 507 kişiyle Almanlar ilk sırada yer aldı

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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Kaynak: AA

Emre Karaca, Araştırma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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