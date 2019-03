İklim Değişikliği Nedeniyle 1 Milyardan Fazla İnsana Hastalık Bulaşabilir"

NEW Bilim insanları, iklim değişikliği ve sıcaklıkların artmasıyla, 2080 yılına kadar 1 milyarın üstünde insanın sivrisinekler yoluyla bulaşan hastalıklara maruz kalabileceği uyarısında bulundu. ABD 'de Public Library of Science tarafından yayımlanan araştırmada, küresel ısınmayla yükselen sıcaklıkların sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika, chikungunya ateşi ve deng humması gibi hastalıkların yayılmasında etkili olduğu belirtildi.Sivrisinek kaynaklı hastalıkların sayısının arttığı kaydedilen araştırmada, bu tür hastalıkların en fazla Avrupa 'da yaygınlaşmasının beklendiği ve ABD, Orta Amerika Doğu Asya , Doğu Afrika ve Kanada 'da da büyük artışlar olabileceği ifade edildi.Araştırmada, 2050 yılına kadar yaklaşık yarım milyar, 2080'e kadar ise bir milyardan fazla kişinin yılın her ayında sivrisinek kaynaklı hastalıklara yakalanma riski olduğu vurgulandı.Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl yaklaşık bir milyon kişi sıtma ve bu gibi hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.