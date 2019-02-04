İklim Değişikliği Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin AB hibeli İklim Değişimi Azaltımı Projesi'nin kapanış toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin AB hibeli İklim Değişimi Azaltımı Projesi'nin kapanış toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Ömer Öztürk, Marmara Üniversitesi Proje Mühendisi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, çevre örgütlerinden temsilciler ve vatandaşlar katıldı.



Kapanış toplantısında konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, proje kapsamında oluşturulan kitapçığa değinerek, "Tespit dökümleri ile süreci takip ediyor, gözlüyoruz. Bu kitapçık ile çevre konusunda müdahale edilecek yerler tespit edilecek. Bu şekilde Muğla'yı olması gereken yüksek çevre standartlarına ulaştırmamız gerekiyor" dedi.



"Çevreyi kirletecek OSB'ler yapmamalıyız"



Başkan Gürün, büyükşehirin il genelindeki çöp depone alanları, tıbbi atık tesisi gibi Muğla'da çevreye yönelik yaptığı yatırımlara değindi. 'Denizden 6 tekne ile çöp toplayan tek büyükşehir belediyesi biziz' diyen Gürün, "Bunun yanında Menteşe, Ula ve Yatağan doğalgaza kavuştu. Şimdi gündemde Milas var. Hava konusunda termik santral zararları yüzde yüz engellenemiyor. Filtre olduğu halde Muğla bu konuda zarar görüyor. Ayrıca çevre zarar vermeyen Organize Sanayi bölgelerine karşı değiliz. Örneğin mermerciliğe yönelik bir OSB yapılabilir. Fakat çevreyi kirletecek sektöre de sanayi bölgeleri yapmamalıyız" diye ifade etti.



Osman Gürün konuşmasını Muğla'nın altyapısına yönelik yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi vererek tamamladı. Program diğer katılımcıların konuşmalarının ardından kokteyl ile sona erdi. - MUĞLA

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