İklim değişikliği protestosu - Son Dakika

İklim değişikliği protestosu
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Merkez tren garı önünde toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişimine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:08 Kaynak: AA
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Merkez tren garı önünde toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişimine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı. Gösteriye İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg da katıldı
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