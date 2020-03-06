İklim değişikliği protestosu - Son Dakika
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İklim değişikliği protestosu

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Merkez tren garı önünde toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişimine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Merkez tren garı önünde toplanan binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişimine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı. Gösteriye İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg da katıldı

İklim değişikliği protestosu

Greta Thunberg, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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