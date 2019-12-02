İklim değişikliği sonucu buzullar eriyor: Peki Avrupa'da durum nasıl?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Aylık veriler ile iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisini incelediğimiz Climate Now programında bu ay buzulların erimesi konusu yer alıyor.



Copernicus iklim değişikliği servisinden gelen son verilere göre, en sıcak ikinci ağustos ayının kaydedildiği dünyada sıcaklık, sanayileşme öncesi seviyelere kıyasla ortalamanın 1,2 santigrat derece üzerinde seyretti.